Ruggeri: «Messi se tiene que ir del Barcelona, no da para más…»

La catástrofe de Barcelona contra el PSG dejó repercusiones por todo el mundo. Sin embargo, pocas fueron tan tajantes como la de Oscar Ruggeri. El ex defensor de Argentina y del Real Madrid dio su opinión y no dudó: «Messi se tiene que ir del club, sigue siendo el mejor, pero todos los equipos le perdieron el respeto al Barcelona».

En su programa de ESPN, Ruggeri profundizó: «Se terminó, se tiene que ir, le hicieron muchas cosas que terminan en esto. Le sacaron al 9, y olvidate que es el amigo, de la familia. Suárez es el goleador, no podes sacarlo. Hoy a la altura de Suárez está Benzema, Lautaro, son contados…».

Por otra parte, Ruggeri también marcó el momento de Piqué: «Está lento, no va bien de arriba, ya era para que Piqué se vaya también. Cuando te enfrentas a estos equipos serios, que te atacan, la pasas mal. No la podes dibujar. Quedas descolocado en todas las jugadas».

En esa misma línea, Ruggeri agregó: «Ahora Messi se quiere venir para Argentina, antes era al revés. Ahora dispara para venir a la Selección, antes se escapaba de acá. Se le perdió el respeto al Barcelona«.

Para cerrar, Ruggeri remató: «Koeman no puede ser tan crudo, en no confiar en una remontada. Tenes a Messi y mira cómo habla Koeman, le dan ganas de irse. No te pido la locura pero no podes ir entregado y dar esas declaraciones».