Unos pasan con uniformes y compus, otros buscan datos sobre plataformas

Verónica Zapana S. / La Paz

Bien peinados y con uniformes nuevos, muchos estudiantes de colegios privados y de algunos públicos comenzaron ayer el año escolar frente a sus computadoras en casa. Pero no todos lograron empezar la gestión 2021 con el pie derecho, muchos alumnos se quedaron en espera de las instrucciones de sus colegios para pasar clases; otros todavía buscaban información sobre cómo usar las plataformas.

“Mis hijos se levantaron muy temprano, se cambiaron y se instalaron en sus escritorios para la inauguración de la gestión escolar”, contó Anabel, quien aseguró que sus dos hijos, que cursan primaria en un colegio privado, se pusieron los uniformes.

Este año y mientras Bolivia registre un alto número de contagios de la Covid-19, las clases no serán de forma presencial como antes, sino se adaptarán a la modalidad a distancia con el uso de herramientas tecnológicas y medios de comunicación en áreas urbanas grandes. En el caso de los municipios donde existe un riesgo menor (poco incremento de contagios), las clases serán semipresenciales. Y en las poblaciones donde el riesgo sea bajo, las labores escolares serán presenciales.

Así reiteró el ministro de Educación, Adrián Quelca, en la inauguración de la gestión escolar en un colegio de Tarija, donde también participó el presidente Luis Arce. No precisó cuántas unidades educativas del país estarían trabajando bajo alguna de las tres modalidades.

En varios colegios, los estudiantes asistieron a las aulas con barbijos.

Foto:APG

Quelca dijo que “la modalidad a distancia se aplicará en la mayor parte del país. Para este formato, el Gobierno diseñó cuatro componentes que garantizarán el acceso gratuito a la educación: la plataforma educativa Moodle, la franja de televisión y radio ‘Educa Bolivia’, y textos de aprendizaje”.

Indicó que en Bolivia no se puede aplicar en su totalidad las clases virtuales por las limitaciones a la conexión a internet. Esta gestión es catalogada como el “Año de la recuperación del derecho a la educación” con la aprobación del Decreto Supremo 4449.

“Mi hija hoy pasó clases con la ropa que ella quería, pero nos dijeron que desde mañana debe usar el uniforme”, comentó Karina, mamá de una niña del colegio Don Bosco de Potosí.

En muchos colegios privados no hubo inconvenientes para entrar a las plataformas virtuales. Pero en otros establecimientos, en especial públicos, los alumnos sufrieron porque las plataformas estaban “llenas” y no lograron ingresar a los sitios.

Según María Salazar, su hija -una estudiante de primero de secundaria- no tenía información sobre cuándo comenzarían las clases. “No nos indicaron nada. Esperamos algún comunicado. No hubo nada”, dijo. Aseguró que espera que en los siguientes días pueda conocer sobre la metodología de clases. “Pedimos que no nos perjudiquen”.

Con distanciamiento social, algunos colegios dieron inicio al año escolar 2021.

Foto:APG

En el colegio Juana Azurduy de Padilla, la inauguración escolar duró 40 minutos. “Fue virtual y por la plataforma Meet. Participó toda la comunidad estudiantil y después se dividieron en los cursos”, dijo Rocío. En el caso de su hija, 18 de los 26 inscritos participaron en aula. “Muchos no tienen acceso a internet ni celulares inteligentes o no saben manejar la plataforma”, precisó.

El presidente de la Junta de Padres de Familia de La Paz, Gustavo Flores, dijo que antes del inicio de clases debieron existir cursos para el manejo de las plataformas. “Estamos tropezando con la falta de conocimientos”, dijo.

En el caso del programa Educa Bolivia -creado por Educación para el fortalecimiento de clases a distancia- los usuarios reportaron interrupciones para transmitir los actos del Gobierno, incluso faltas ortográficas que no pasaron inadvertidas.