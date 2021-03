Abogado de las víctimas de Octubre Negro afirma que EEUU actúa con hipocresía sobre hechos en Bolivia

Fuente: ABI

Thomas Becker, abogado de las víctimas del denominado Octubre Negro, aseguró que Estados Unidos (EEUU) actúa con hipocresía al pronunciarse sobre los procesos judiciales a exautoridades del régimen de Jeanine Áñez, investigadas por los hechos de violencia registrados en Bolivia el 2019.

“Hipocresía de EEUU: cuando el ex-gobierno ilegal de Bolivia detiene a cientos de opositores políticos y masacra a personas indígenas, silencio; cuando el actual gobierno boliviano arresta a las personas que llevaron a cabo estos delitos, ‘persecución’ (sic)”, publicó en su cuenta en Twitter.

US HYPOCRISY: When Bolivian coup government arrests hundreds of political opponents & carries out massacres, silence; when current Bolivian gov arrests the people who carried out these crimes, “persecution.” Why @ablinken?

https://t.co/x37wlFQaG5 pic.twitter.com/sRJVUZOi6A

— Thomas Becker (@mrtommybecker) March 27, 2021