Acusan a expareja de periodista de contratar sicarios: indagan antecedentes de violencia

La familia del periodista que fue baleado la mañana del jueves acusó a su expareja de haber contratado sicarios para acabar con su vida. Las Policía investiga el hecho y los supuestos antecedentes de violencia que se sospecha tiene la ahora víctima de dos disparos.

El hermano de Raúl Velásquez afirmó que M. D. habría contratado a un sicario para asesinar al periodista, y que los móviles del atentado serían pasional y económico. Agregó que el sospechoso de abrir fuego reveló el nombre de la persona que le envió a cometer el crimen.

“El sicario, al momento de disparar contra la humanidad de mi hermano, mencionó el nombre de la señorita”, contó a Página Siete Jorge Velásquez, hermano del periodista. Agregó: “Ha sido una persona contratada para este efecto, según investigaciones que está realizando la Policía, se denota la participación de su expareja”.

La Policía revisa las cámaras de las viviendas particulares de la calle 16 de la zona de Achumani, donde ocurrió el hecho.

Velásquez y su presunta agresora tuvieron una relación sentimental, pero las discrepancias entre ambos fueron acrecentándose. El año pasado, la mujer presentó una denuncia contra su expareja por violencia familiar y desde entonces existe un juicio entre ambos, contó el hermano del periodista.

El comunicador salió la mañana del jueves de su casa, para dirigirse a una inspección técnica ocular en un caso en su contra dentro del juicio que le sigue su expareja.

Ese acto debía realizarse en la zona Sur de La Paz. Él se comunicó con su abogada indicándole que ya estaba en camino. La jurista escuchó los disparos al otro lado del teléfono. “Cuando estaba hablando con él, escuché el segundo balazo”, relató a Unitel la abogada Zuleika Lanza.

El comunicador cerró la puerta del garaje de su casa, abordó su vehículo que ya estaba encendido, pero un hombre de unos 1,75 de estatura, vestido con traje de bioseguridad, se acercó al periodista y le disparó en el brazo derecho y luego en la cabeza.

Declaraciones de los vecinos ante la Policía dan cuenta de la presencia de un hombre corpulento y alto que caminaba por la calle 16 de Achumani, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Douglas Uzquiano.

“Creemos que hubo un estudio. (El periodista) siempre salía a la misma hora (…). Tenemos identificada a esta persona, lo que nos falta es dar con su identidad”, explicó la autoridad policial.

En el juicio que inició la expareja contra Velásquez, ella no presentó ningún documento que certifique que haya sufrido violencia intrafamiliar y lo que hizo fue subir videos a las redes sociales, de las agresiones de las que supuestamente era víctima, según el hermano del comunicador.

«Fui víctima de violencia por el papá de mi bebé, Raúl Velásquez, quien me quería obligar a abortar a mis seis meses de embarazo sólo porque mi bebé era mujer, y como no lo hice me dejó abandonada quitándome todos los controles de mi bebé y el parto», se lee en una de las publicaciones de M. D. en su perfil de Facebook.

En otra, la mujer asegura que «él (Raúl) me lanzó del auto, me golpeó, me quería obligar a abortar a mi bebé a los seis meses», y hasta circula un audio que supuestamente corresponde a la voz del comunicador, quien se refiere a M. D. con palabras soeces y en términos amenazadores.

«Hay hombres a c…, en todo lado, que quieren sexo con mujeres embarazadas; y hay mujeres como tú que se prestan a eso y bueno, ahí está, así que dale», se escucha en el registro de voz.

Este medio de comunicación no pudo contactarse con la expareja para conocer su versión.