Cabildo paceño exige libertad inmediata de detenidos y declara movilización permanente

Fuente: Página Siete

El cabildo paceño reunido este viernes en Villa Fátima decidió exigir al Gobierno la “libertad inmediata”, de los detenidos por el supuesto caso del ‘golpe de Estado’ y se declaró en movilización permanente hasta que los procesados sean liberados.

“Nos declaramos en movilización permanente hasta la libertad de los detenidos y abrogación de las normas en contra de Adepcoca, el sector salud y el respeto de los derechos del pueblo”, así leyó parte de las conclusiones del cabildo Manuel Morales, responsable del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ante centenares de activistas, médicos, cocaleros y ciudadanos ataviados con la tricolor en puertas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en Villa Fátima.

El cabildo decidió presentar un pliego acusatorio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que sean llevados a “un juicio de responsabilidades Evo Morales y Jeanine Añez, previa una reforma judicial”.

Con Fernando Romero, dirigente de los salubristas, como uno de los oradores, el cabildo determinó exigir al Gobierno, la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria que tiene enfrentado a ese sector con el Ejecutivo desde febrero. Además la anulación de la Resolución Ministerial que autorizó la apertura de un mercado paralelo de la hoja de coca. Este tema tiene en conflicto al Gobierno y a los cocaleros de Adepcoca en los Yungas.

Morales hizo énfasis en que los procesados por el supuesto caso de ‘golpe de Estado’ deben ser liberados inmediatamente. Hasta la fecha, la expresidenta Añez, los ministros Alvaro Coímbra, Rodrigo Guzmán, además de tres altos jefes militares fueron aprehendidos, según el cabildo, “sin el proceso debido, por eso nos declaramos en movilización permanente hasta la libertad de los detenidos”, indicó Morales. Hay además al menos 10 cocaleros de Adepcoca detenidos este jueves en los choques con la Policía en los yungas.

Otras conclusiones son: pedir la pacificación del país, que las nuevas autoridades subnacionales electas sean posesionadas, un pacto de paz para mejorar la economía del pueblo que encara la Covid, evitar que se sigan quemando los bosques, entre los más importantes.

Morales criticó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “no haya acompañado este cabildo”, siendo que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado les autoriza verificar este tipo de manifestaciones.

El cabildo se cerró con arengas en contra de la tesis del supuesto ‘golpe de Estado’, que maneja el Gobierno: “¡No fue golpe…! ¡Sí fue fraude…!”.

Y pese a que se anunció que en el cabildo estaría el expresidente Carlos Mesa, el historiador no llegó al menos no se lo vio entre los oradores. No se confirmó cuándo se volverán a movilizar las organizaciones que se reunieron esta noche.