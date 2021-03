Camacho asiste a declarar y pide a la población protestar con un Twittazo

Polémica. La población llegó para apoyar a Luis Fernando y la policía suspende la citación aduciendo falta de garantías.

Fuente: Prensa Creemos

Una declaración sin presencia de la población. Este es el escenario que señala la Policía como el adecuado para tomar la declaración de Luis Fernando Camacho.

El líder de la agrupación política Creemos, se presentó éste jueves al medio dia a las oficinas de la Dirección Departamental de Investigación Policial (Didipi) para prestar su declaración por el caso que se le sigue al Coronel Aníbal Rivas, con quien Camacho habría tenido un saludo en la calle en el departamento de Tarija.

Luis Fernando llegó hasta la puertas del Didipi y fue encontrado por un policía que no permitió su ingreso, señalando que no existían las condiciones para tomar la declaración ante la presencia masiva de la población que se encontraba afuera para apoyar a Camacho.

«Resulta que la única condición para que me tomen la declaración es que no venga absolutamente nadie. El pueblo no va dejar solo a la gente que luchó como el coronel Rivas. Ésta invitación tiene un fin ilógico, quieren confirmar si hubo un saludo en la calle con el coronel Rivas. Si hubo y le agradecí al coronel Rivas en nombre de la policía por lo que hizo por los bolivianos», manifestó Camacho en el momento.

Para el líder de Creemos, ésta situación es un intento de amedrentamiento a la población por parte del Gobierno. «Ésta es la forma que tiene el MAS para amedrentar a la ciudadanía. Lo único que hemos hecho nosotros es acatar la voluntad del pueblo. Aquí no hubo golpe fue fraude, que lo sepa el mundo entero que éste gobierno está queriendo perseguir a los cruceños por estar siempre a lado del pueblo», expresó Luis Fernando a tiempo de asegurar que se presentará a declarar las veces que sea citado.

«Donde me citen voy a estar, agradecer al pueblo que ha venido. No hemos terminado la lucha», culminó Camacho e invitó a la población a participar del «Twittazo», una protesta pacífica en las redes sociales: #NoMasPersecusionEnBolivia y #NoHuboGolpeFueFraude.