Camacho dice que resultados son una muestra de que «a Santa Cruz no lo pueden arrodillar por dos kilómetros de carretera»

Luis Fernando Camacho logró el 55.4% de la preferencia electoral, según resultados de boca de urna dados a conocer este domingo por la red Unitel; en segundo lugar quedó Mario Cronenbold, del MAS, con un 34.3% y con ello, el representante de Creemos asegura la Gobernación de Santa Cruz en primera vuelta.

Camacho hizo un llamado de trabajo en unidad a quienes resultasen electos a escala municipal para llevar adelante una acción conjunta que beneficie a los cruceños y a todas las instituciones «para seguir teniendo esa fuerza como Santa Cruz».

Sobre el resultado de la votación, considera que «es un mensaje más que hace el pueblo cruceño que no es, no fue y nunca será masista. A Santa Cruz no lo pueden arrodillar por dos kilómetros de carretera, Santa Cruz es digna y no se vende«.