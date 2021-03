Camacho vuelve a aparecer en cabildo como en 2019 y le dice al Presidente que «lucharán por la paz»

Como en una suerte de reedición de 2019, cuando solía aparecer en grandes cabildos y era ovacionado por sus masas seguidoras, Luis Fernando Camacho volvió esta noche a elevar la voz frente a la ciudadanía opositora al Gobierno y desafío al mandatario del Estado, Luis Arce, a la voz de: «Quiero decirle a Luis Arce, presidente, queremos paz, pero también estamos dispuestos a luchar por la paz».

Sus palabras fueron emitidas en el cabildo abierto que se desarrolló en la Plaza Principal de Trinidad, Beni, convocatoria que comandó el Comité Cívico de esa ciudad y que contó con el aval del Comité Cívico pro Santa Cruz, entre otros actores políticos disidentes.

«La unidad está en todos estos líderes. El otro día escuchaba a varios ministros decir que estábamos defendiendo a personas que tenían que responder ante la Justicia, que tenían deudas con la Justicia. Decirle a este Gobierno que no defendemos personas, sino a principios. Esos militares, policías, la expresidenta y otras autoridades están detenidos porque están queriendo rescribir una historia que nunca pasó. Eso no lo vamos a permitir porque aquí hubo fraude, no hubo golpe», exclamó, con evidente adrenalina.

«Aquí me escondí en momentos de dictadura, en el 82. Hoy, nuevamente, vuelven a humillarnos, a amedrentarnos y a perseguirnos. El Gobierno vuelve a intentar arremeter contra el pueblo boliviano. Parece que el masismo se olvida de que se metió con la generación equivocada. Esa persecución que se está dando no la podemos permitir».

Por último, se barajó la posibilidad de que los cívicos creen un «comité de perseguidos».