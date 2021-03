Comité Pro Santa Cruz convoca a una concentración en el Cristo

Fuente: paginasiete.bo

El Comité Pro Santa Cruz lanzó una convocatoria este domingo para que la población salga a movilizarse este lunes a las 18.00 horas, en el Cristo Redentor, en la ciudad cruceña.

“Gran convocatoria este lunes 15 de marzo en nuestro Cristo Redentor a las 18.00 horas. #No MASPersecución, #NoHuboGolpeFue Fraude”, señala la convocatoria de la entidad cívica.

La convocatoria que también se replicó en diferentes grupos de WhatsApp, fue acompañado por un video, en el que muestra que en noviembre de 2019 la Policía y la población pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas, por la convulsión social generada por organizaciones afines al MAS, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

En una parte del video menciona que: “Bolivia vivió más de 20 días de enfrentamiento, en el que la gente pedía llorando a que las FFAA intervengan, quienes finalmente fueron desplegados a poner la paz. Ellos no nos abandonaron, ahora tú no los abandones, justicia para los militares. Bolivia unida”, concluye el video, aunque este no está junto a la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz que publicó en su página oficial del Facebook.

El sábado, los miembros del directorio del Comité Pro Santa Cruz exigieron al presidente Luis Arce Catacora a que dé fin a la persecución política contra exautoridades del gobierno de Jeanine Añez, y convocó a la resistencia civil.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a la resistencia civil contra el abuso y la persecución política contra el gobierno de Jeanine Añez, en ese sentido reafirmamos que no vamos a permitir que ningún cruceño ni boliviano sea perseguido por resistir y protestar pacíficamente los 21 días por el fraude electoral”, señala la resolución del directorio ampliado de emergencia del Comité Pro Santa Cruz.

El presidente de la entidad, Romulo Calvo, afirmó que rechazan el mal llamado “golpe de Estado”. “Lo que pasó en los 21 días fue consecuencia del fraude y le pedimos al presidente Luis Arce que todas las acciones que está haciendo contra el pueblo boliviano se suspendan las acciones tomadas contra las exautoridades. Pedimos al presidente que no se deje influenciar por cobardes ( )”, dijo.

Entre las conclusiones también se convoca a rearticular el Consejo Nacional de la Democracia (Conade); exigen que realice una investigación transparente contra la expresidenta y sus exministros, como manda la ley.

“Denunciamos ante los organismos internacionales que conocen del fraude y que se pronuncien a la persecución que realiza el gobierno de Arce”, demandaron.