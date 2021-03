La fertilidad humana en peligro: «Es posible que la mayoría de las parejas tengan que utilizar la reproducción asistida para 2045″

“A la gente no le gusta hablar, que es su subfertilidad o problemas reproductivos, y cómo eso está ligado al medio ambiente. Todos reconocen que tenemos una crisis de salud reproductiva, pero dicen que se debe al retraso en la maternidad, la elección o el estilo de vida; no puede ser químico. Quiero que la gente reconozca la verdad. No estoy diciendo que no estén involucrados otros factores. Pero estoy diciendo que los productos químicos juegan un papel causal importante”, dijo Swan en una entrevista con The Guardian.