La nueva actualización del software One UI mejora experiencias de la serie Galaxy de Samsung

El objetivo es facilitar las funciones y rutinas de los usuarios, así como fortalecer el aprovechamiento en el uso de los equipos cada vez más intuitivos. Los nuevos Galaxy S21 incluyen One UI 3.1, para disfrutar de todos los beneficios de conectividad, personalización y potencia.

Los teléfonos inteligentes son importantes aliados al momento de resolver las necesidades diarias: desde capturar momentos, crear contenido o tomar notas, hasta realizar operaciones bancarias en cualquier momento y lugar con solo un clic. Por ello es que Samsung presenta el One UI 3.1, la reciente actualización del software de sus smartphones que fue especialmente diseñada para que la funcionalidad de los equipos sea lo más intuitiva y personalizada posible y la experiencia del usuario sea cada vez más provechosa.

Con esta actualización, los usuarios de Samsung se beneficiarán con la concentración de tareas gracias a una interfaz limpia y fácil de usar; una cómoda visualización que se adecua a los formatos de los sitios web o aplicaciones.

Las funciones son varias, la interfaz del usuario está optimizada para cada dispositivo, por ejemplo, al usar la aplicación Samsung Notes en smartphones con pantallas de tamaño regular, los usuarios pueden acceder al menú de la aplicación presionando el botón de navegación en la parte superior izquierda de la pantalla. Sin embargo, en las series Galaxy Z Fold y Tab, se puede aprovechar la pantalla de mayor tamaño y el menú siempre estará a la vista.

Samsung también ha mejorado la experiencia de accesibilidad al recomendar funciones que complementan las que están en uso. Por ejemplo, cuando alguien con dificultad de visión emplea las fuentes o letras de alto contraste, One UI le sugiere otras funciones que mejorarán la visibilidad, como la fuente Bold o el modo Dark en la pantalla ‘Recommended for you’. Una UI también reduce la molestia de tener que clasificar varios menús al permitir desactivar cualquier función de accesibilidad que estén usando desde una sola pantalla.

Las funciones de accesibilidad son diversas, su uso diario descarta inconvenientes y se adapta con facilidad a la rutina del usuario sin abrumar ni saturar la pantalla. El modo ‘Recommended for you’ incrementa la comodidad y colabora en lograr más provecho de al identificar y recomendar las que los usuarios podrían necesitar. Además, ahora los usuarios pueden activar y desactivar estas opciones mientras están usando una página.

El ecosistema Galaxy permite una conectividad continua entre dispositivos

Otro beneficio que One UI 3 ofrece es la interconectividad entre teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. Se ha agregado una nueva función llamada ‘Continue apps on other devices’ que permite continuar las acciones de un smartphone en una tableta, o viceversa; o navegar en una página web o trabajar en un borrador en Samsung Notes.

Otra facilidad es que se puede conectar el teclado tanto a la tableta como al celular con la función Wireless Keyboard Sharing. La nueva función Auto Switch también conecta automáticamente los Galaxy Buds con cualquier dispositivo que esté en reproducción.

Las experiencias de equipos conectados, además de estar disponible en dispositivos móviles, también son compatibles con electrodomésticos, como televisiones. Además, con One UI 3 se puede usar la opción Smart View para disfrutar el contenido de un smartphone en una televisión, junto con la transmisión de la cámara desde el teléfono. Esto es especialmente útil para los usuarios que hacen ejercicio en casa, ya que les permite comparar sus movimientos con los de su instructor virtual.

Una experiencia Galaxy personalizable para satisfacer sus necesidades

Los smartphones ya no son solo una herramienta que brinda el poder de realizar varias tareas, se han convertido en un medio de expresión. Quizás, el mejor ejemplo sea decorar Galaxy Z Flip con stickers para crear un teléfono único, pero Samsung ha implementado una amplia gama de funciones para que los usuarios disfruten de una experiencia Galaxy personalizada eligiendo un video como pantalla de llamadas entrantes y salientes o cambiando el fondo de pantalla en la aplicación Messages.

Ahorro de tiempo, incluso si es un solo segundo

Otra característica actualizada disponible a través del One UI 3.1 es la integración de la aplicación Clock con el modo Bedtime de Digital Wellbeing. Los usuarios pueden determinar su horario de sueño por lo que ya no tienen que cambiar entre dos aplicaciones