Presidente del TSE se va de viaje y lo critican por «irresponsable »

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó desde ayer y hasta el martes 16 de marzo sin su presidente y vicepresidenta, Salvador Romero y María Angélica Ruiz, respectivamente. Ambos viajaron a Honduras para participar en la misión de observadores en las “elecciones internas” de ese país. Opositores y oficialistas criticaron a ambas autoridades y dijeron que fue “irresponsable” dejar el proceso de cómputo oficial del resultado de las subnacionales cuando hay lentitud en su avance, denuncias de acarreo de electores y quema de ánforas, entre otros.

“Es una irresponsabilidad total con la situación que está pasando. Él (Romero) sabe la situación en la que está dejando el país, en un momento clave, cuando él es responsable de no haber implementado el Direpre (conteo rápido), que hubiera dado un contexto diferente, cuando se están manipulando un montón de actas y de situaciones como para poder crear cambio en la votación final”, afirmó ayer la senadora Centa Rek.

En un comunicado, el TSE afirmó ayer que Romero y Ruiz hacen seguimiento al cómputo de votos vía virtual. “Paralelamente y por vía virtual se están atendiendo las tareas concernientes a la fase final del cómputo de las elecciones para autoridades departamentales, municipales y regionales que son de competencia del TSE”.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó ayer: “No me parece una buena decisión” el viaje de las autoridades electorales a horas del cierre del cómputo final. “Tengo el mayor respeto por el profesionalismo y la mayor certeza por las motivaciones de Salvador Romero; sin embargo, no es buena decisión que se ausente para hacer de observador de otro proceso electoral, siendo él el presidente de una institución, que además está en días críticos (el cómputo), está pasando por días críticos; es decir, no tanto la institución como el conteo electoral en dos departamentos (La Paz y Santa Cruz)”.

El comunicado del TSE señala que Romero y Ruiz “viajaron a Honduras en atención a una invitación del Consejo Nacional Electoral para participar en la misión de observación electoral de las elecciones primarias de ese país” y añade que “el retorno de ambas autoridades está previsto para el día martes 16 de marzo para continuar con sus actividades habituales”.

Gualberto Arispe, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que Romero se fue “de calladito” a Honduras. “Cuando hay denuncias de que están haciendo o amenazando al MAS, este señor brilla por su ausencia, se va del país, como si nada; en este caso, de calladito se ha ido”. Su correligionario, el diputado Andrés Flores, anunció que el MAS solicitará un informe a las autoridades que se ausentaron. “A su retorno (Romero) informará de cómo ha sido el viaje; nosotros, como asambleístas, vamos a pedir bajo nota al TSE, del viaje; tiene que informar al pueblo boliviano”. Dijo que pese a que el TSE es un poder independiente “como Parlamento vamos a pedir informe (a Romero), después que retorne al país”.

La senadora Requena afirmó que “sería posible una llamada de atención, en el marco del respeto de la independencia. Es una posibilidad que no se la ha tratado, pero técnicamente e hipotéticamente es una posibilidad”. Rek afirmó que Romero “no maneja el TSE, como correspondía; está clarísimo ahora quién controla, ahora es el masismo, son las fuerzas del MAS”. No descartó un “posible juicio”.

Punto de Vista

Carlos Valverde, analista político

¿Es tan liviana la situación?

Con la elección todo comenzó a ponerse raro y dije que esto era la culpa, responsabilidad y la falta de liderazgo del presidente del TSE y esto (viaje de Salvador Romero) confirma; no puede irse en un momento en el que estamos (en el cierre del cómputo oficial), cuando la posibilidad de que se repitan muchas mesas y cuando hay denuncias de acarreo, él y la vicepresidenta (Angélica Ruiz) del TSE agarran un avión y se mandan a cambiar porque los invitaron. ¿Es tan liviana la situación como para que no importe? La verdad es que deja mucho que desear. Ojalá que sea la última elección en la que estén ellos. Va a quedar así (sin sanciones), estamos en Bolivia. El presidente del TSE es muy acomodaticio, trata de caerle bien a todo el mundo, no va a ser problema para ellos; esto va a quedar así y eso es lamentable, va a quedar así y es una falta de respeto al país, irse, ausentarse cuando tenemos los problemas que tenemos.

No creo que pase nada honestamente, no creo que pase nada, debió pasar todo, pero no creo que pase nada. Están elegidos para cinco años y los van a dejar seguir y al final de cuentas el que más quiere sacarlo es el Movimiento Al Socialismo porque la cosa se complicó así.

Diputados anuncia que evaluará informe sobre las subnacionales

Página Siete / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció ayer que se evaluará el reporte que envíe el Tribunal Supremo Electoral (TSE) referente a los datos oficiales de las elecciones subnacionales que se desarrollaron el pasado domingo.

“Estamos esperando en este momento los datos oficiales que pueda mostrar el Tribunal Supremo Electoral y en función a ello haremos una evaluación y, como corresponde, nosotros vamos a trabajar con las autoridades legítimamente electas y legalmente instituidas”, indicó, según un reporte de prensa de Diputados.

Explicó que la población no permitirá amenazas contra la democracia. “La democracia tiene que imperar, ante todo, siempre la democracia y así estaremos respetándonos entre nosotros y trabajaremos en pro de nuestro país, de nuestros departamentos y de nuestros municipios”, manifestó.

La dirección departamental de Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), según reporte de Unitel, anunció ayer acciones legales contra los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), por el presunto delito de incumplimiento de deberes, y no permitirán la repetición de la votación en las poblaciones cruceñas de San Ramón y Pailón, donde el domingo 7 de marzo se quemaron ánforas y no así actas originales.

El oficialismo del MAS anunció que acepta repetir la elección en San José de Chiquitos y Colpa Bélgica, donde también se quemaron ánforas, porque en estos dos municipios casi todo el material, incluyendo las actas, fue quemado.

El domingo 7 de marzo más de siete millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir 4.962 autoridades en las urnas. De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones subnacionales participaron 221 organizaciones políticas que lograron inscribir 20.337 candidatos ante los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED). Para ese objetivo, se programó la impresión de 14.488.590 papeletas electorales de sufragio.