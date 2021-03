«¡Sin futbolistas no hay fútbol!» Fabol suma apoyo de jugadores y el torneo no arranca

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“El capitán de The Strongest (Daniel Vaca) nos confirmó que no viajan a Potosí”, informó David Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia, con lo que se ratificó que para Fabol el torneo único “no comenzarᔠmañana.

“Nuestra posición está más firme que nunca ¡Sin futbolistas no hay fútbol!”, resaltó Paniagua, quien el viernes pasado advirtió que si no se atienden los requerimientos de la agremiación, no el campeonato de este año no comenzará.

“Me acaba de confirmar el gran capitán del Tigre que no viajan a Potosí y están más firmes que nunca, confirmando de esta manera nuestra unidad, tenemos la razón, nos respaldan los propios estatutos de la federación, la Ley y lo más importante la fuerza del apoyo de todos los futbolistas del país, no permitiremos que nos arrebaten lo que nos ha costado conseguir en toda una vida de lucha”, sustentó Paniagua.

Fabol recibió las cartas de apoyo de 14 de los 16 clubes. Hoy se sumarán todos. Sólo faltan las firmas de Always Ready y San José. Se adelantó que los jugadores de Always enviaron su respaldo verbal.

Fernando Costa, presidente de la FBF, firmó el viernes anterior el contrato con la empresa Telecel-Tigo por los derechos de televisación por el período 2021-2024, en la jornada indicó que a partir de hoy los clubes recibirán un adelanto para conciliar las deudas con los jugadores y en el caso del Tribunal Superior de Apelación respondió que cualquier modificación debe realizarse en un congreso ordinario.

La agremiación respondió que los argumentos de la dirigencia federativa van cayendo por su peso, ya que ”no tienen ningún argumento válido para justificar las imposiciones abusivas e ilegales que dejan en indefensión a los futbolistas”.