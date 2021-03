Tina Turner recuerda el abandono de su madre y los abusos de su ex marido en un nuevo documental

La diva del rock reaparece a los 81 años para detallar su lucha por el éxito en la producción de cinco episodios que se estrena el 27 de marzo en HBO.

Fuente: infobae.com

Nadie mejor que Tina Turner para contar su historia. A sus 81 años la leyenda del Rock and Roll reaparece después de su retiro de la vida pública para compartir sus recuerdos en este nuevo documental que lleva su nombre. Dirigido por Dan Lindsay y T.J. Martin, “Tina” es un retrato íntimo de una megaestrella que superó el infierno de abusos al que le sometió su anterior marido y que luchó para redefinir su carrera y su legado en sus propios términos.

El documental, dividido en cinco partes y que se estrena por la cadena HBO el 27 de marzo, cuenta con material inédito de la artista. Para este proyecto, los realizadores han contado con entrevistas a familiares y entorno de la cantante como Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder o su marido Erwin Bach, con quien Tina pasa sus días en su mansión de Suiza, donde vive prácticamente aislada desde hace más de una década.

“Tina” es un emocionante repaso de su vida personal, marcada por el abandono de su madre, y su carrera como cantante, con especial atención a década de los 80, cuando la diva indiscutible de la música fraguó su éxito y consiguió alcanzar la cima del panorama musical.

En este pequeño adelanto se ve a Tina Turner narrar cómo vivió el abandono de su madre cuando ella era solo una niña de 11 años de Tennessee que ayudaba a recolectar algodón. “Quería que volviera por mí y esperé, pero nunca lo hizo. Y está bien, ¿sabes por qué? Soy una chica de un campo de algodón que superó la destrucción y los errores. Y estoy aquí para ti”, se escucha su voz en off en este emotivo y potente primer tráiler.

«Tina» se estrena el 27 de marzo en HBO

A finales del año pasado la cantante publicó un libro con sus memorias en el que confesaba todas las adversidades a las que había tenido que hacer frente. En la publicación relata las agresiones y los abusos sexuales a los que fue sometida por su marido Ike Turner, su también manager y descubridor, la que la convirtió de Anna Mae Bullock en Tina Turner.

“Los labios rotos, los ojos morados, los huesos rotos y el tormento psicológico se convirtieron en parte de la vida cotidiana”, narraba en “Happiness Becomes You” (”La felicidad te sienta bien”), donde también contaba haber sido abusada por su padre.

En 1968, desesperada en aquel infierno, intentó suicidarse tomándose cincuenta pastillas de Valium. A los 37 años sacó las fuerzas para alejarse de él. Con el divorcio en 1978 renuncia a todo, excepto a su nombre artístico. “Del divorcio no obtuve nada. Ni dinero ni casa. Entonces dije ‘me quedaré con el nombre’”, indica en una entrevista incluida en el documental.

La música fue su salvación, aunque tuvo que empezar de cero cantando en Las Vegas. Fue en la década de los 80 cuando la leyendo de la música volvió a recuperar su éxito perdido con grandes hits como “What’s Love Got To Do With It” o “I Don’t Wanna Lose You”.

Tina Turner con su marido, Erwin Bach (Shutterstock)

Después de 100 millones de copias vendidas y 12 premios Grammy, podría decirse que Tina Turner solo ha empezado a superar el trauma a sus 81 años y tras el fallecimiento de su maltratador en 2007. “Durante mucho tiempo odié a Ike”, reconoce en el documental. “Cuando murió, me di cuenta de que estaba enfermo. He tenido una vida de abusos y no hay otra forma de contar la historia. Esa es la realidad. Y tengo que aceptarla”.

El último golpe en la vida de la artista fue la muerte de su hijo mayor. Craig se suicidó en 2018 a los 59 años. Fue hallado en su casa de Studio City con una herida de bala. “Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al límite”, reconoció la cantante meses después de la tragedia.