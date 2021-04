Chapetón y Copa dan inicio al proceso de transición que finalizará el 26 de abril

Nacional

martes, 6 de abril de 2021 · 19:36

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, se reunió esta mañana con la alcaldesa en ejercicio, Soledad Chapetón, para dar inicio al trabajo institucional de transición. En el encuentro se le entregó a Copa una gran recopilación de información de las secretarías municipales de la actual gestión. Aunque hoy se desarrolló la conferencia para este proceso de transición, Chapetón aclaró que este trabajo se inició en marzo y concluirá el 26 de abril.

“Esta es una reunión institucional, la cual habilita parte y complemento del trabajo de transición de nuestro trabajo municipal, a través de una nota la alcaldesa electa a nombrado y seleccionado a su equipo de trabajo; nosotros hemos iniciado este trabajo el pasado marzo con la recopilación de información de todas las secretarías que ahora nos acompañan en este proceso de transición, como así lo dice un Decreto Municipal”, indicó la alcaldesa Chapetón en una conferencia de prensa.

Hoy se entregaron varios bloques de documentación de la actual gestión relacionados a 62 planes proyectos y programas, entre otros. Durante el acto, Chapetón explicó que el próximo 26 de abril se concluirá el proceso de transición con la entrega de otro bloque de documentación de acuerdo a la información que sea solicitada por el equipo de transición entrante.

Lea también: El Alto: Eva Copa prevé una posesión austera

No obstante la alcaldesa electa calificó de irresponsable el actuar del municipio por empezar la transición de autoridades después de tres semanas de las elecciones. Denunció que se adelantaron contrataciones y que Chapetón se comprometió a explicar este panorama. “Me parece incorrecto que se hagan licitaciones cuando han sido previstos para junio. Me dijeron que me van a explicar en la comisión de transición y me van a dar mayores detalles”, comentó.

Chapetón recordó que, en el año 2015, su antecesor no brindó ninguna información respectiva al proceso de transición, sin

embargo, pese a no existir alguna Ley de Transición, se inició con el trabajo de recopilación de información de forma transparente y responsable.

Eva Copa ganó las elecciones municipales en la ciudad de El Alto, con un 66.8% de votación. La posesión de las nuevas autoridades subnacionales se realizará el 3 de mayo.