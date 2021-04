Claudia Bravo: «No vamos a permitir que nos cambien la historia»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Claudia Bravo, asambleísta y militante de Unidad Nacional (UN), afirma que no van a permitir que se cambie la historia para imponer el relato de que en 2019 hubo un supuesto golpe de Estado. Bravo es una de las lideresas de UN, que desde este mes vienen manifestándose en las calles. “Hemos vuelto a salir a las calles a expresar nuestra voz”, asegura.

Esta semana, varios activistas y políticos se movilizaron exigiendo la libertad de la expresidenta Jeanine Añez, que el martes cumplió un mes de estar presa. «Es importante que también estemos presentes los políticos que creemos en la democracia y que estamos luchando para vivir en un país donde no haya abusos, sobre todo en un momento tan crítico como éste», indica.

¿Cómo un grupo de lideresas de UN decide dar el paso para manifestarse en esta coyuntura?

Nosotras siempre como mujeres en Unidad Nacional hemos tenido voz al interior del partido, pero ante todo hemos estado siempre participando en la lucha y defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha democrática.

Yo soy parte de la primera generación de activistas y hemos estado siempre en las calles, además respetando las convocatorias ciudadanas, pero como partes de este movimiento.

Creo que una muestra muy importante que hemos dado el martes ha sido esta unidad, unidad entre instituciones como el Conade, el comité cívico de La Paz, las plataformas ciudadanas del 21F, los grupos de la resistencia. Por supuesto que es importante que también estemos presentes los políticos que creemos en la democracia y que estamos luchando para vivir en un país donde no haya abusos, sobre todo en un momento tan crítico como éste, en el que empezó nuevamente la persecución política. Hemos vuelto a salir a las calles a expresar nuestra voz.

¿En qué contexto se da este pronunciamiento llamado “Cinco verdades”?

El martes, que se cumplía un mes de la detención de Jeanine Añez, de los ministros y el inicio de la persecución política y la revancha de este gobierno, nos hemos articulado para poder salir a la calle nuevamente de forma pacífica -esa es una característica de la lucha ciudadana-, y yo veía un poco lo que teníamos que decir en un momento tan crítico como éste, que es mostrar a la gente lo que está pasando realmente en nuestro país y esas cinco verdades son justamente lo que está sucediendo.

La primera verdad, de que el MAS siempre ha sido un partido autoritario, con Evo Morales y con Arce continúa siendo igual, que utiliza la justicia y la ley para sus propios objetivos políticos y más bien interfiere en la independencia de poderes y una justicia servil a este Gobierno, que lo que hace es perseguir, encarcelar y no respetar los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, como está sucediendo en este momento con Jeanine.

También veía como mujer, yo siempre he sido defensora de los derechos de las mujeres, un mensaje muy complicado y grave del Gobierno hacia las mujeres que queremos participar en política, tomando a Jeanine Añez como un ejemplo y un trofeo de guerra. Ella está siendo víctima de acoso político, la detuvieron privándole de todos sus derechos. Hoy misma en la cárcel está siendo hostigada, y además las condiciones en las que la tienen es un mal mensaje para todas las mujeres que quieren animarse a estar en política y es un delito que está en la Ley 243, contra la violencia y el acoso político, y que el MAS nos está demostrando que realmente no le interesa.

La cuarta verdad que yo he visto es que al tomar a Jeanine Añez presa se la está involucrando en un caso de supuesto golpe de Estado, de una forma absolutamente política. Se la acusa a ella de haber hecho terrorismo cuando ella, en realidad, estaba en Trinidad. Cuando ella asume la presidencia, ya Evo Morales había escapado del país, porque la gente salió a las calles para protestar contra el fraude y contra los abusos y el autoritarismo. Entonces es ahí donde aparece la figura de Jeanine Añez, que es llamada como senadora para que pueda asumir la Presidencia para pacificar el país.

Entonces se ha construido al alrededor de esto una mentira y el Gobierno en este momento está pretendiendo acusar de terrorismo a quienes simplemente asumieron un deber constitucional, como fue Jeanine Añez y otras autoridades, pero además involucrando en este caso a activistas, militares y policías, que lo único que lograron fue evitar el terrorismo que estaba movido por el mismo MAS en las calles, para generar más enfrentamiento entre bolivianos.

Y la quinta verdad es la que sabemos todos: No hubo golpe de Estado. Realmente el Gobierno no está leyendo la realidad, de que la gente salió a las calles a protestar contra el fraude, contra el intento de continuismo del MAS y están construyendo alrededor de esto una falsa verdad que busca revancha.

Entonces nuestro objetivo principal es mandar ese mensaje al Gobierno: que no vamos a permitir que nos cambien la historia y que nos inventen un golpe de Estado que no ha sucedido en Bolivia, y ese es el motivo principal por el que estamos en las calles, exigiendo libertad para los presos políticos, desde Jeanine hasta los exministros, una justicia independiente, pero ante todo que cese el acoso también y el hostigamiento a las mujeres de la oposición, empezando por Jeanine Añez y por todas quienes estamos en política con una voz propia, y que queremos vivir en un país y sin violencia y por supuesto que acabe la persecución política.

Un aspecto que toca el documento es la justicia ¿Cómo cambiar la justicia o encontrar la fórmula para transformarla en el contexto en el que estamos en la actualidad?

Primero que tiene que haber sí una reforma estructural de la justicia, no es fácil, peor en un momento como éste, en el que sabemos que hay muchos jueces, muchos fiscales, empezando por Lanchipa, que están al servicio de un partido de Gobierno y que no están cumpliendo con su deber constitucional, que es cumplir las leyes en este país más allá de los colores políticos.

Hay que cambiar a esta gente que está ahí como un instrumento servil de los intereses del MAS. Creo que eso pasa por una reflexión también al interior de los otros jueces que están al interior de la justicia, para que ellos no caigan en la presión política y que puedan realmente aplicar las leyes.

Eso es de inicio, y por supuesto que no va a ser una tarea fácil, pero tenemos que seguir insistiendo y tenemos que visibilizar a estos jueces que son serviles al MAS y que están cometiendo atropellos en contra de los derechos de todos los bolivianos.

Recientemente se llevó adelante las subnacionales ¿Desde su punto de vista qué mensaje dieron los resultados al Gobierno?

Esto nos muestra que es un voto contra el MAS. La gente no quiere un gobierno autoritario, abusivo, corrupto, vinculado también al narcotráfico. Creemos que nos demostró que no importa quién será el candidato en el caso de La Paz, por ejemplo, hubo un voto contra el MAS en los municipios de La Paz y El Alto, y lo que sucedió en la segunda vuelta nos muestra que si hay un solo candidato frente al MAS siempre gana.

Entonces, no importó quién sea, no importó si se lo conocía o no, no interesó la misma propuesta que muy poca gente de repente la conoció, hemos visto en redes sociales que la consigna no votar por el MAS. Y éste es un mensaje claro, que esperamos que el Gobierno lo pueda leer porque ellos están todavía con ese discurso de que no van a coordinar con las autoridades que no sean del MAS, para cubrir las necesidades básicas de la población, como en este caso las vacunas, pues yo creo que tienen que hacer una reflexión interna en el MAS y cambiar de timón.

No vamos a nuevamente permitir los bolivianos que nos tengan cinco años sometidos a las decisiones de un partido de Gobierno, dejando pendientes nuestras necesidades urgentes como país de reactivar la economía y de cuidar ante todo nuestra salud, y eso es algo que ellos lo tienen que leer.

¿Cuáles son los pasos a que van a dar hacia adelante?

Esta es una lucha de largo aliento, es una lucha de resistencia. Nosotros hemos estado permanentemente desde la constituyente, en las calles, y creo que ahora se plantean nuevos retos.

Ante todo, tenemos que pedir la liberación de los presos políticos, la restitución de sus derechos políticos y civiles, que cese la persecución política en el país y por supuesto que vamos a estar en todas las instancias. Vamos a estar en las calles, vamos a estar haciendo las denuncias internacionales que correspondan ante los organismos de los que Bolivia es parte como país, pero ésta es una lucha interna.

Es una lucha que tenemos que llevarla adelante en unidad, con todos los que creemos en la democracia y obviamente nos estamos planteando nuevas tareas hacia adelante.