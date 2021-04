Daniel Tenorio afirma que la Fejuve de El Alto “ya no es del MAS”

Fuente: El Alteño

El nuevo presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Daniel Tenorio Beltrán, sale al frente para informar que la máxima organización vecinal de El Alto ya no está politizada y dejó de estar vinculada al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ya no vamos hacer compromisos políticos, de eso pueden estar por seguros los hermanos y las hermanas alteñas”, afirmó el nuevo dirigente quien aún no se separa de la muletilla de los masistas que utilizan con frecuencia el denominativo de “hermanos y hermanas”.

Ante la consulta de que la ¿Fejuve que dejó de estar politizada?, Tenorio fue taxativo al responder que “Así es, tenemos que empezar de eso, en mis intervenciones pregono esta situación. La mediocridad lleva a esta situación, tenemos preparación y educación y debemos saber diferenciar lo político de lo institucional y nosotros cumpliremos esta situación”.

Se comprometió con la ciudad de El Alto a no realizar ningún pacto con ningún partido político y en su lugar priorizar el trabajo civismo en vez de estar en concentraciones políticas.

“Así que esta gestión, la gestión de Daniel Tenorio Beltrán como presidente de la Fejuve se caracterizará por esta situación (de no estar detrás de los políticos), vamos a mantener esa línea, vamos a mantener coordinación con los tres niveles del Estado, no vamos hacer compromisos políticos, de eso pueden estar por seguros los hermanos y las hermanas alteñas”, expresó.

PARALELISMO

A juicio del nuevo dirigente terminó el paralelismo impulsadas por algún partido político y eso no significa que exigirán obras para la ciudad de El Alto. “Nosotros como institución tenemos la obligación de exigir la presencia de las autoridades del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, pero eso no significa que estemos comprometidos con alguien, nosotros estaremos en los actos que ameriten. Nosotros nos mantenemos en la posición de no hacer ningún compromiso político con ningún nivel de gobierno”, sostuvo Tenorio.

CONGRESOS PARALELOS

Entre tanto, bajo el pretexto de que la Fejuve de Tenorio continúa politizada y responde a intereses del partido azul, Cristóbal Arratia continúa con su convocatoria para instalar en nuevo congreso de la Fejuve que comienza mañana.

Por su parte, Néstor Yujra, de la Fejuve Contestataria, tras convocar a Congreso aún no conforma su Comisión de Poderes ni fija la fecha para el evento, sin embargo insisten en llevarlo a cabo pese a que varios dirigentes afirma que esa Fejuve desaparecerá una vez que Soledad Chapetón termine su gestión.

Finalmente, el Distrito 8 a cargo de Eduardo Quispe tomó la decisión de independizarse y crear su propia Fejuve, ya que consideran que la división al interior de la organización vecinal ya no tiene remedio.

Pero los experimentados dirigentes vecinales no dudaron un segundo en calificar “de separatista” a Eduardo Quispe quien ahora quiere crear otra Fejuve.