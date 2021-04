Gutiérrez: Fiscalía corrobora que no hubo «golpe» al rechazar denuncia contra Patty

Fuente: paginasiete.bo

El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, manifestó que la Fiscalía al rechazar la denuncia en contra de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, confirma que no hubo “golpe de Estado” en 2019.

En mes pasado, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz presentó ante el Ministerio Público una querella contra Patty, por haber demandado a exuatoridades, excívicos y exjefes policiales y militares por una supuesta ruptura del orden constitucional hace dos años.

Los opositores señalaron que la exdiputada masista si considera que hubo un “golpe de Estado”, fue cómplice, porque avaló la prórroga de mandato de autoridades. Por ese hecho se la denunció por los delitos de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficio en razón del cargo y conducta antieconómica.

“La Fiscalía le está dando la razón a nuestra denuncia, porque no va a investigar, supuestamente, porque considera que el gobierno de transición fue totalmente constitucional y no hubo golpe; categóricamente está aceptando la Fiscalía de que no hubo golpe”, indicó Gutiérrez.

El opositor señaló que sobre el rechazo de la demanda no fueron notificados. Por lo cual el lunes se apersonará ante el Ministerio Público y agregó que insistirán en su querella en contra de Patty.