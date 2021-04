Hospitalizan al rapero DMX en «estado grave» tras una sobredosis y un ataque al corazón

Fuente: RT Actualidad

El rapero DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, se encuentra en «estado grave» después de una sobredosis de droga, aún no identificada, que le provocó un ataque cardíaco, reporta TMZ.

El músico de 50 años fue trasladado de urgencia a un hospital en Nueva York e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Según fuentes cercanas al rapero, DMX tiene «algo de actividad cerebral» y se encuentra en «estado vegetativo».

Simmons, nominado al Grammy, ha luchado durante muchos años contra la adicción a las drogas, específicamente el crack, y ha sido ingresado a centros de rehabilitación varias veces. Su último período de rehabilitación en 2019 se produjo después de que cumplió una sentencia de 12 meses por evasión de impuestos.

Ante la última noticia, fanáticos y otros artistas, entre ellos Missy Elliott, han mostrado su apoyo al rapero, creando una tendencia con su nombre en las redes sociales.

«DMX es una voz única. Oren para que no sea silenciado», escribió el actor Wendell Pierce, al publicar un video del rapero actuando en el festival de Woodstock de 1999.

DMX is a unique voice. Pray so it won’t be silenced pic.twitter.com/RblOXI8k2n

— Wendell Pierce (@WendellPierce) April 3, 2021