Joven fue violada por su tío en un residencial de Tarija

La víctima y el agresor llegaron juntos a la ciudad de Tarija para realizar unos trámites de un familiar que había fallecido,

Fuente: https://elpais.bo

Una joven de 30 años de edad, denunció en los últimos días a su tío por el delito de violación, luego que de que éste abusara de ella sexualmente cuando ambos estaban alojados en un residencial.

Según declaró la víctima, el hecho sucedió en el mes de febrero, pero calló todo durante este tiempo porque el sindicado la habría amenazado con hacerle daño a ella, a sus hijas o a su madre, en caso de que contara lo sucedido.

Consultada sobre qué es lo que sucedió, ella relató que en febrero pasado su madre le dio el encargo de hacer unos trámites referidos a su tío abuelo, quien había fallecido en la ciudad de Tarija y para lo cual le dio un poder y por ende, debía dirigirse a la capital. Es así que para esto, viajó en compañía de su tío E.E.J. (según sus iniciales), de 48 años de edad, pues él estaba al tanto de estos asuntos.

Por este motivo es que ella junto a su tío emprendieron viaje rumbo a la ciudad de Tarija en un minivan, y cuenta que ya desde el viaje su tío la molestaba, pues como estaban sentados juntos, el sujeto comenzó a tocarle la pierna, hecho que hizo sentir incómoda a la joven, quien a la primera oportunidad que tuvo, cambió de asiento con otra pasajera para poder llegar tranquila a su destino.

En vez en la capital, ella intentó ir a pernoctar donde su hermano, pero éste no se encontraba en la ciudad, razón por la cual tuvo que ir a hospedarse en un residencial, donde también fue su tío. Ella se pidió una habitación para ella sola.

Una vez que se acomodó en la habitación, la joven relata que entró a darse un baño, pero justo ese momento su tío comenzó a tocar la puerta. Ella no quería atender, razón por la cual se hizo la que no escuchaba; sin embargo el sindicado seguía insistiendo y no tuvo otra opción que abrir la puerta.

El denunciado le dijo que quería hablar con ella, pero la víctima no quería y no lo dejó pasar, pero el sujeto se puso agresivo y de manera violenta la empujó e ingresó a la habitación, donde la agarró fuerte de los brazos y la tiró a la cama, donde procedió a abusar sexualmente de ella.

La joven relata que intentó defenderse, pero su tío estaba tan enfurecido que le dio un golpe y la dejó inconsciente.

Solo recuerda que cuando despertó, estaba recostada sobre la cama, desnuda y con marcas de agresión sexual por todo su cuerpo, además de dolor en sus órganos sexuales.

Tras esto, el sujeto le dijo que no debía contar nada de lo sucedido a nadie, pues caso contrario, él le haría daño a ella, a sus hijas o a su madre.