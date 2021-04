Patty a diputado de Creemos: «Yo te puedo enseñar a presentar una demanda si no sabes»

En el marco del proceso de supuesto «golpe de Estado» que se lleva adelante contra exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez y una denuncia penal presentada por Creemos por la presunta prolongación de funciones, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, arremetió contra el diputado de la bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, a quien le dijo que le podía enseñar cómo presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Gutiérrez informó que la Fiscalía observó la denuncia presentada contra la exparlamentaria por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica y le dio 24 horas para subsanar la misma y presentar una auditoría que demuestre el daño económico que causó Patty al Estado.

«Él tiene que demostrarme (de los cargos que me acusa). (…) y en el proceso que ha presentado (seguro) ha adjuntado (las pruebas), así se presenta pues (una denuncia penal). Por eso yo te puedo enseñar cómo se presentan las demandas y denuncias. Si no sabes, ¿por qué no me has preguntado para que presentemos? Yo te podía ayudar, estos y estos (documentos) te falta te podía decir», expresó Patty en la red PAT.

Gutiérrez explicó que la Fiscalía les pidió a los denunciantes que arreglen al menos 10 aspectos de la denuncia penal presentada contra la exparlamentaria. «La Fiscalía me está pidiendo que yo sea el investigador cuando yo le pido a la Fiscalía que le investigue a ella».

Al respecto, Patty respondió que también tropezó con la misma situación cuando presentó la denuncia por «golpe de Estado» y tuvo que subsanar también en 24 horas.

La exparlamentaria acotó que el diputado debe demostrar con pruebas todas las cosas de las que le acusa y una de ellas es que habría cobrado sus dietas hasta octubre de 2020, que según el diputado de Creemos, no debería ocurrir, ya que ella considera que en el país se gestó un «golpe de Estado».

Según Patty, no tiene ningún problema en devolver el dinero que cobró, pero si ella devuelve los recursos también deben hacerlo las exautoridades del gobierno transitorio.

Justificó que en ese tiempo no podía renunciar a su cargo porque el país se encontraba en una crisis política y social y que era necesario pacificar la situación.

Entre tanto, el diputado de Creemos afirmó que está claro que la exparlamentaria aprobó la ampliación de mandato del gobierno de transición de Áñez, porque en los hechos Patty cogobernó desde el legislativo y contradictoriamente ahora sale a decir que en el país hubo un «golpe».

Patty denunció en la gestión pasada al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, a exjefes militares y de la Policía, entre otros, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el expresidente Evo Morales; amplió su petición de investigación contra la exmandataria y sus excolaboradores. Y anunció que se ampliará la denuncia contra «países» que financiaron el «golpe».

Por esa demanda, la Fiscalía encarceló a la exmandataria Jeanine Áñez, dos exministros, exjefes militares y emitió órdenes de aprehensión contra otras exautoridades del gobierno transitorio, de las Fuerzas Armadas y de la Policía.