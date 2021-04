«Sexo a lo bestia y drogas»: qué dijo Miguel Bosé sobre su pérdida de voz y los excesos en su vida

Miguel Bosé se confesó con Jordi Évole sobre su condición de salud. El cantante dio un adelanto de lo que se podrá conocer en la entrevista a transmitirse el próximo 11 de abril (Video: Instagram @jordievole)





Tras un periodo un tanto oscuro para Miguel Bosé, el cantante regresó recientemente a su natal España donde concedió una entrevista para hablar de los asuntos que lo han puesto en la mira del público desde hace algunos meses.

El veterano cantante de Auto-radio canta ha estado envuelto en la polémica siempre, pero desde 2020 dio mucho de qué hablar en torno a su postura negacionista de la gravedad de la infección por COVID-19, incluso se aventuró a publicar en sus redes sociales algunas teorías que muchos calificaron como descabelladas e infundadas.

Aunado a su polémica relacionada también con el tema de la vacunación y los supuestos vínculos entre Bill Gates y los emporios farmacéuticos para valerse de la red de tecnología 5G para “controlar a los pueblos”, teorías que Bosé ha difundido en sus declaraciones, el famoso también fue objeto de especulaciones.

Desde hace algunos días el español ha estado promocionando dicha entrevista en sus redes sociales (Foto: Instagram @miguelbose)

Y es que hace unas semanas se divulgó que la salud del español se había deteriorado mucho actualmente, e incluso un reportero comentó que al también actor se le pudo ver caminando lentamente y con dificultad, y además con un estado de salud minado donde su falta de voz también fue puesta en entredicho.

Para poner fin a un periodo de silencio, Bosé reapareció en su recién borrada y vuelta a publicar cuenta de Instagram para compartir fragmentos de la entrevista que concedió recientemente al presentador Jordi Évole, quien ha estado promocionando la charla también en su propia cuenta.

Y es que había pasado más de cinco años desde que Bosé concedió una plática en su España natal, por lo que la ausencia del artista había alarmado también a medios nacionales que hicieron eco de una supuesta enfermedad crónico degenerativa que presuntamente estaría padeciendo Bosé.

Hace unos meses Miguel Bosé animó a la ciudadanía a asistir a la manifestación antimascarillas (Video: Instagram)

Ya desde sus últimos conciertos, su participación como juez en el reality show infantil Pequeños gigantes y hasta la grabación de su álbum MTV Unplugged, se había comentado que el excéntrico cantante había perdido la voz. Es hasta ahora que el artista reveló en un adelanto cuál es su condición de salud.

“Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”, expresó el hombre que también escandalizó al separarse de su ex pareja Nacho Palau y enfrascarse en una querella con él en los tribunales por asuntos relacionados con la patria potestad de los dos pares de gemelos con los que conformaron una familia a través de los años.

En la charla que será transmitida en su totalidad en España el próximo 11 de abril, Miguel Bosé será honesto sobre los excesos a los que expuso a su cuerpo en el pasado y cómo estos han afectado su vida actual. El cantante de Amante bandido contó también cómo repentinamente decidió dejar una vida desequilibrada para encausarse nuevamente:

He tenido años salvajes. Sexo a lo bestia, drogas. Y un buen día me desperté y dije se acabó

Miguel Bosé en la Casa Azul de Frida Kahlo, junto a su madre, Lucía Bosé (Foto: Instagram @miguelsbose)

En la entrevista el hijo de Lucía Bosé detallará cómo los estragos en su cuerpo lo orillaron a aislarse del mundo, aunque se mostró dispuesto a comenzar a producir proyectos para su carrera musical. También adelantó que su famosa madre no murió en 2020 a consecuencia de complicaciones derivadas de COVID-19, como tanto se difundió en los medios de comunicación internacionales.

En tanto, Bosé expresó que las declaraciones que compartió con Évole también formarán parte del futuro libro autobiográfico que el español lanzará al mercado a finales de este 2021: “Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas”, escribió el artista, quien también reafirmó su postura respecto a los tiempos que corren: “Y cómo no, mi visión sobre las mentiras de ala actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente”, añadió.