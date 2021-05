24 diseñadores bolivianos presentaron propuestas usando tejidos de Huari en un desfile diferente

Desde la población orureña llegaron Martina Flores y Evarista Atahuichi, que representan al grupo de mujeres tejedoras de Huari y junto a los diseñadores Liliana Castellanos, Beatriz Canedo Patiño, Papingo Maminga, Hijos de Ramón, Carla Quiroga, María Luisina, Narcisa, Made in Chola, Anabel Angus Moda, Burbank, Narda Paredes, La Espina, Juan de la Paz, Galo Sánchez, Diabla, Irene Pessoa, Ïndigo, Mr Soletto, Munay, Pipi Cucu, Ponchos Rojas, Shalé, Alma y The Little Dress, serán las grandes protagonistas de este Desfile.