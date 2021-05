Amazon presenta ‘ZenBooths’, cabinas para los trabajadores de sus almacenes estresados

Fuente: ActualidadRT

Amazon presentó ‘Zen Booths’ o ‘Cabinas de Práctica Mental’ en las que los empleados de sus almacenes pueden quitarse el estrés acumulado y tomar un descanso durante el trabajo, informa The Vice. Inicialmente, el gigante del comercio minorista publicó este miércoles un video con la exposición de las cámaras, pero lo borró unas horas después.

In case you missed the tweet from @amazonnews about the «Mindful Room» which they deleted after they were shredded alive, here you go:#Mindfulnesshttps://t.co/HaBG8SnzRd

— av1d (@av1d508) May 27, 2021