Cecilia Bellido recibe el premio Libertad de Expresión

La comunicadora social, Cecilia Bellido Ávila, recibió este lunes el premio Libertad de Expresión 2021, máxima distinción que otorga la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC).

La entrega del reconocimiento se realizó en el Club Social 24 de Septiembre como parte del acto de conmemoración del Día del Periodista Boliviano. Roberto Méndez, presidente de la APSC resaltó que la libertad de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Cecilia reciba nuestro reconocimiento y le entregamos la estatuilla tallada en San José de Chiquitos”, expresó el máximo dirigente del gremio periodístico cruceño.

Bellido resaltó que la distinción la tomó por sorpresa. “Quienes me conocen en la realidad y no solo en las cámaras saben que nunca he trabajado para un premio, para un reconocimiento, pero este que recibo el día de hoy, aquí en mi tierra, me provoca mucha emoción, principalmente porque viene de ustedes, mis colegas, gente de bien, que se sacrifica, gente de trabajo, honesta y comprometida con el periodismo de servicio y de verdad”, resaltó la presentadora del programa Que No Me Pierda.

En la ocasión, Bellido recordó una reflexión que le hizo uno de sus mentores en el periodismo, Gastón Requena, ya fallecido, quien la “bajó de las nubes”, durante una de las tantas fricciones que surgen en las redacciones. “Usted Cecilia llegará lejos en este oficio el día en el que entienda que un buen periodista es aquel que logra llegar a la verdad, con inteligencia, con mesura, con consistencia y con mucha paciencia”, dijo entonces Requena, en palabras que rememoró este lunes la comunicadora, con más de 23 años de trayectoria en la televisión.

Al acto asistió el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien expresó su agradecimiento y un abrazo fraterno por la labor que desempeñan los trabajadores de la prensa, que muchas veces no tiene horario. “Ustedes van a tener su sala de prensa en el gobierno municipal, en la plaza principal, después de muchos años. Ahí vamos a tener la información que ustedes necesiten”, anticipó Fernández.