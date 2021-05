“Cómo es posible que un extranjero venga, nos haga limpiar y luego le pongan la medalla”, las críticas de un dirigente a Alexis Dessard

Fuente: Unitel

El francés Alexis Dessard ha cosechado comentarios positivos durante su estadía en Bolivia debido a que ha dedicado su tiempo a actividades de limpieza en varios lugares del país, sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo con su activismo.​

Álvaro Chuquimia, que es representante de las juventudes de las 20 Provincias de La Paz, publicó un video en el que critica a Dessard por sus campañas.

“En estos últimos días hemos visto que un visitante llamado Alexis viene a nuestro país a obligarnos o a observarnos que nuestro país estaba lleno de basura, a observarnos que nuestro país estaba sucio. Yo me pregunto, cuando yo voy a visitar una casa no tengo autoridad para observar porque yo soy visitante, no soy dueño de la casa”, señala Chuquimia.

El dirigente criticó a las autoridades que tienen como misión cuidar el medioambiente por no ser ellas las que se dediquen a la limpieza.

“Cómo es posible que un extranjero venga, nos haga limpiar y luego de la limpieza pongan la medalla, es una equivocación. Nos estamos discriminando nosotros mismos, estamos diciendo que no somos capaces ni para recoger una basura. Reflexionemos”, cuestionó.

Dessard sigue sus actividades

Por su parte, el activista francés sigue sus actividades sin pausa. Ayer domingo encabezó en La Paz la limpieza del río Choqueyapu. Dessard, acompañado de vecinos, policías, militares y funcionarios municipales de La Paz, recogieron plásticos, escombros, llantas, ollas e incluso perros muertos en al menos 280 bolsas en este lugar.

El próximo destino de Dessard será el lago Titicaca, a donde ya partió este lunes temprano desde la ciudad de La Paz.