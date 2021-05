¿El mundo no estaba preparado para la pandemia? 3 medidas para frenarla y otras 7 para evitar brotes en el futuro

Lo afirma un panel global de 13 expertos que realizó un informe independiente a pedido de la Organización Mundial de la Salud. Especialistas explicaron a Infobae cuáles son los obstáculos y las acciones más importantes en América Latina

Valeria Román

La pandemia del coronavirus golpeó a la humanidad al producir una crisis sanitaria con más de 159 millones de casos confirmados de COVID-19 y 3,3 millones de fallecidos y una disrupción social y económica. Pero una tragedia global que había sido advertida: durante la última década hubo 11 paneles y comisiones de alto nivel que habían emitido recomendaciones para la preparación para una pandemia en 16 informes. Poco se tuvieron en cuenta para llevarlas a la realidad a tiempo.

Ahora, un panel de 13 expertos realizaron un informe independiente a pedido de la OMS en el que afirman que la pandemia era “prevenible”. Expertos en virología, epidemiología e infectología explicaron a Infobae qué se necesita hacer en América Latina.

El panel de expertos, que incluyeron a profesionales de Colombia y México, y la consulta a especialistas de la Argentina, entre otros países, dieron tes recomendaciones que deberían ser puestas en marcha de manera inmediata para controlar la actual pandemia del coronavirus. Además, en el documento que titularon “COVID-19:Que sea la última pandemia” hicieron un llamado a la acción para que se realicen 7 acciones que podrían evitar otros brotes epidémicos en el mundo. El documento fue publicado por la revista The Lancet.

“ Nuestro mensaje es simple y claro: el sistema actual falló en protegernos de la pandemia del COVID-19. Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica, que podría ocurrir en cualquier momento” , dijo la co-presidenta del panel Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2011. “Las estanterías de los archivos de las Naciones Unidas y de las capitales de los países están llenas de informes y revisiones de crisis de salud anteriores. Si se hubieran atendido sus advertencias, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy. Esta vez debe ser diferente”.

Como medidas inmediatas para frenar la propagación actual de la pandemia, el panel recomendó que los países de altos ingresos con una reserva de vacunas suficiente deberían comprometerse a dar menos mil millones de dosis de vacunas antes de septiembre de 2021 a 92 países de ingresos bajos y medios. Que los principales países productores de vacunas y los fabricantes deben reunirse, bajo los auspicios conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, para acordar la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología en menos de tres meses.

La tercera medida que señaló el panel es que el Grupo de los 7 (G7), que está conformado por Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, debería comprometerse inmediatamente a dar el 60% de los 19 mil millones de dólares que el Acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19 (Acelerador ACT) necesita en 2021 para vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos y para el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Además, el Panel propuso otras siete medidas para evitar que otro brote epidémico se convierta en pandemia. Una de ellas es que los países deberían adoptar una convención marco sobre pandemias en los próximos seis meses. Otra recomendación es que se debe crear un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia, que permite a la OMS mandar expertos rápidamente al territorio donde haya un brote; y que el Acelerador que hoy se usa para COVID-19 debe ser un modelo para proporcionar insumos para tests, tratamientos, y vacunas en todo el mundo de manera equitativa.

Las otras medidas para el futuro son: que cada gobierno revise sus planes de preparación y asigne los fondos y el personal necesarios para prepararse frente a otra crisis sanitaria; que se focalice y refuerce la autoridad de la OMS, y que se establezca un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias. Todas las medidas implican audacia según el panel de expertos para llevar adelante un cambio real. Por eso, la última recomendación es que los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones deberían comprometerse a realizarlas en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En diálogo con Infobae, Zulma Ortiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y titular de Cátedra de Salud Publica Universidad Nacional de Cuyo, comentó sobre el reporte final del comité de expertos. “Se llegó al diagnóstico que el alerta de que se venía una pandemia salió tarde. Muchos países tardaron en reaccionar. Hubo ausencia de un liderazgo global coordinado. Por eso, ahora se hicieron recomendaciones específicas con un llamado de acción para este próximo año” , dijo la doctora Ortiz, que fue una de las especialistas de América Latina consultada por el panel global de los 13 expertos.

“El panel fue liderado por dos mujeres que hicieron una convocatoria amplia e inclusiva para hacer un análisis en profundidad. Uno de los graves problemas es la inequidad en el mundo. Es importante que la población mundial acceda a las vacunas contra COVID-19 este año a través del mecanismo Covax”, sostuvo Ortiz, quien también dirige la maestría en investigación traslacional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Para la científica Susana López Charretón, investigadora en virología del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, “las recomendaciones del panel independiente son una lista de buenos deseos ”. Según dijo a Infobae, “se sabe que pueden producirse pandemias, pero la preparación casi no ocurre en América Latina. Se necesita fortalecer el sistema de vigilancia de brotes epidémicos y la capacidad de desarrollo propio de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. Para eso, necesitamos que los gobiernos destinen una inversión constante a la ciencia y la tecnología”.

Además, la investigadora mexicana consideró que América Latina debería organizarse como región ante futuras pandemias. “Hasta ahora ha sido difícil que los líderes de los países se pongan de acuerdo para unificar criterios en el manejo de la pandemia. Sería clave mejorar el sistema de vigilancia y contar con fondos para que no dependamos del suministro de vacunas, tratamientos e insumos de otras regiones”.

Tras leer el informe del panel independiente de expertos, el doctor Roberto Debbag, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, dijo que se trataba de un reporte “muy adecuado”, ya que propone “estrategias de salud global necesaria en este momento y mirando hacia el futuro. Ya hemos entrado en una era pandémica basada en estos aceleradores que son la globalización y el incremento del tráfico aéreo; la población mundial mejora sus condiciones de bienestar y por eso accede a mejores alimentos, los mejores alimentos son proteínas que provienen del mundo vegetal o animal. Por eso hay mayor contacto humano animal y deforestación”.

¿Se pueden prevenir las pandemias en el futuro? “ Hay muchas actividades que pueden contribuir al desarrollo de pandemias. Hoy hay que tratar de controlar la pandemia actual ”, sostuvo Lucía Cavallaro, presidenta de la Sociedad Argentina de Virología y profesora titular de la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

“Las diferentes acciones que se han realizado recientemente desde la adaptación del sistema de vigilancia epidemiológica en la Argentina al desarrollo de tests servirán para estar mejor preparados para el futuro. Hoy considero que hay que poner foco en controlar esta pandemia. Todo lo que aprendamos nos servirá para prevenir próximas pandemias. Deberíamos tener capacidad para una mejor producción nacional de vacunas y medicamentos” .

También -subrayó la doctora Cavallaro- habría que revisar por qué algunos integrantes de la sociedad niegan la existencia de virus que producen pandemia y están en contra de las vacunas a pesar de que están demostrados sus beneficios y su seguridad. Se puede invertir mucho pero si la sociedad tiene falta de empatía se genera interferencias para controlar las pandemias”.