El primer borrador de Tomb Raider 2 revela el posible título de la película

El primer borrador de Tomb Raider 2 revela un posible título para la secuela. La icónica heroína de acción Lara Croft debutó en el primer videojuego de Tomb Raider en 1996. Posteriormente, Croft se convirtió en un personaje cinematográfico interpretado por Angelina Jolie en un par de películas llenas de acción, la primera de ellas en 2001.

Pero, por supuesto, Tomb Raider ha evolucionado mucho a lo largo de los años, desde que empezó como un videojuego para PlayStation y luego como una película de acción muy de su tiempo.

Las entradas actuales de la franquicia de juegos de larga duración, visualmente impresionantes, apenas se parecen a las toscas primeras ediciones de la serie. Y desde el reboot de Tomb Raider de 2018, el personaje de Croft no pertenece a Jolie, sino a Alicia Vikander. A pesar de la decente recaudación de la película de 2018 en la taquilla mundial, 274 millones de dólares, MGM no parece tener prisa por hacer una secuela. Sin embargo, las cosas avanzan lentamente en Tomb Raider 2, ya que en enero se anunció que el creador de Lovecraft Country, Misha Green, había sido contratado para escribir y dirigir.

Varios meses después de que Green confirmara en Twitter la noticia de que se encargaría de hacer Tomb Raider 2, la guionista y directora volvió a aparecer en las redes sociales para bromear con el proyecto. En el proceso, Green podría haber revelado el título de la nueva película, aunque deja claro que aún no hay nada decidido. Según el tuit, el primer borrador del guión de Green, ya terminado, se titula Tomb Raider: Obsidian. Consulta la publicación en el espacio siguiente:

Still a long journey to production. Title’s not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I

— Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021