El Villarreal, campeón de la Europa League

Hasta once penaltis lanzaron uno y otro equipo, para que Rulli diese el título al Villarreal parando el lanzamiento definitivo a De Gea.

Polonia se convirtió en la capital europea del fútbol al celebrarse en el Gdansk Stadium la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United. Gerard Moreno abrió la lata para los amarillos en la primera parte y en la segunda fue Edinson Cavani el que firmó el empate. El duelo se fue a la prórroga sin que ninguno de los dos equipos pudiese hacer que la balanza se inclinase de su lado y, al final, en la tanda de penaltis, el campeón acabó siendo el Villarreal.

No se reservaron nada ni Emery ni Solskjaer. Sin Maguire como estaba previsto en el lado inglés, el partido dio comienzo con el Villarreal intentando imponer su juego, tal y como habían repetido desde el vestuario en toda la previa de la final. Rugían los aficionados en las gradas, porque sí, en esta final de la Europa League hubo público en el Gdansk Stadium, como lo habrá el próximo sábado en la final de la Champions entre Chelsea y Manchester City.

Pero antes de conocer al nuevo dueño de la ‘Orejona’, tocaba conocer al campeón de la segunda competición continental por antonomasia. El Villarreal quería el balón, pero fue el United el que gozó de la primera ocasión. Cavani cazó el esférico dentro del área, pero falló en el remate. Y sin tiempo para quitar el susto, McTominay se animó con un disparo que se fue desviado por poco de la portería de Rulli.

El susto continuó, aunque por peor motivo. Foyth hizo saltar las alarmas con una gran hemorragia por la cual tuvo que abandonar el campo. El futbolista del Villarreal recibió un golpe involuntario de Pogba y tras unos minutos siendo atendido por las asistencias médicas volvió al césped para tener que abandonarlo una vez más porque no dejaba de sangrar. Finalmente, su situación se solucionó con un aparatoso vendaje en la cabeza.

Siempre Gerard

Los minutos con superioridad numérica los aprovecharon los diablos rojos para no dejar al Villarreal hacer su juego y esta batalla del toma y daca, apareció Bacca con una espectacular rabona para dejar el detalle técnico de la final, aunque su bonito centro no encontró rematador. Sí lo encontró una posterior falta botada por Dani Parejo.

El centrocampista tiene un auténtico guante y lo demostró con una falta en tres cuartos que ejecutó a la perfección para poner un centro al área que aprovechó de la mejor de las maneras Gerard Moreno. El goleador del Villarreal se estiró todo lo que pudo para pinchar el balón y batir a De Gea. Llegó el primero del partido. Llegó el primero de la final. Y lo hizo para el equipo español.

El gol provocó un efecto de idas y venidas. Tan pronto la tenía Rashford como Yeremi Pino y todo ello con el Villarreal por delante en la final. Primera parte brillante, de fútbol, de emoción y de mucho juego. Los dos finalistas demostraban en Polonia el porqué habían llegado hasta allí.

El partido se reanudó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con un Villarreal que se sintió cómodo en esos primeros minutos de la segunda mitad. Tanto es así que a punto estuvo el ‘submarino’ de poner tierra de por medio en el marcador. Saque en corto hacia Trigueros y bloqueo para Pedraza, el balón acabó prácticamente en boca de portería, pero Bacca no consiguió engancharlo por un pelo.

El mejor United

Los ‘uy’ de los aficionados amarillos se escucharon por todo el Gdansk Stadium. Pero el Manchester United no había dicho su última palabra. Con prácticamente toda la segunda mitad por jugarse, los diablos rojos intentaron tocar y tocar el balón, mandando el esférico de lado a lado para encontrar un resquicio en el muro que habían construido los de Unai Emery.

Pidió el United un penalti de Pedraza sobre Greenwood. Clément Turpin se llevó la mano al pinganillo al avisarle desde el VAR que estaban revisando las imágenes, pero el colegiado mandó seguir el partido después de que en la sala VOR no se viese nada punible dentro del área del Villarreal.

Los de Solskjaer estaban acercándose y así llegó el tanto del empate. En una jugada entre la mala suerte y el despiste, el balón se quedó muerto en el centro del área y ahí no perdonó un Cavani que lo celebró con rabia después de tener sus manos y sus menos a lo largo de toda la final con el colegiado.

El Manchester rugió y el dominio comenzó a hacer mella en el Villarreal. Ante este nuevo escenario, Emery movió ficha y lo hizo a la defensiva. Salió Bacca del campo e ingresó en el terreno de juego Coquelin. El técnico español quería controlar el juego y a base de imponer su estilo volver a ponerse por delante en el luminoso.

Sufrimiento final

Pero fueron los minutos en los que más sufrió el Villarreal. El United había olido la sangre y encararon la portería del ‘submarino’ una y otra vez. Rashford falló lo infallable y se salvó porque el linier había levantado el banderín por fuera de juego. Y de ahí a un remate a bocajarro de Cavani a centro de Luke Shaw que pega en Pau Torres.

Unai Emery volvió a tirar de banquillo para cambiar el rumbo que había tomado el partido. Turno para Paco Alcácer y Moi Gómez. Pero el Manchester United siguió dominando, aunque se encontró con un Villarreal bien posicionado en defensa pese al acoso y derribo al que se estaba viendo sometido.

Pese a los cambios y a los intentos de Emery para dar con la tecla del cambio, el que continuó asediando el área de su rival fue el Manchester United. La tuvo Pogba antes del 90′, pero su remate de cabeza se marchó por encima de la portería de Rulli. Añadió entonces tres minutos Turpin y Pau Torres buscó el gol, o más bien golazo si hubiese entrado, con un disparo con rosquita que no encontró la escuadra. El central no pudo evitar la prórroga.

Prórroga de infarto…

Y a la prórroga se llegó con el Villarreal habiendo hecho los cinco cambios y con el Manchester United sin haber realizado ninguno. Una máquina física estos ingleses, pero en la primera parte de la prórroga no hubo tal despliegue. Respeto, tranquilidad y miedo a cometer un error que pudiese ser la condena en la recta final por el título.

Con el United dando un paso atrás, el Villarreal volvió al fin a dominar en Polonia. Y eso ya era noticia después de una segunda parte en la que se defendieron y de qué manera los de Castellón. Pero el ‘submarino’ jugó para ganar y tuvieron el gol con una gran ocasión en el área que acabó con el balón en los pies de Alberto Moreno, que pudiendo poner un centro o acomodarse el esférico a su pierna derecha, acabó tomando la peor decisión y mandando su ocasión a las nubes.

Paco Alcácer puso otra vez al United contra las cuerdas, pero tampoco acertó ante David de Gea y mientras el Villarreal dominaba, Solskjaer preparó sus primeros cambios. Y sí, ya era el minuto 100. Pasado el minuto redondo, Parejo botó una falta y la imagen del gol de Gerard Moreno se apareció en la mente de todos los aficionados. Pero De Gea salió y no cantó para evitar el remate de sus rivales.

El partido estaba roto por completo y en esas aprovechó el equipo de Mánchester para salir a la contra. Pero apareció Capoue para cortar el avance de los diablos rojos. Y ojo, que el jugador del Villarreal tenía amarilla, pero llegó perfecto para evitar el contragolpe de cabeza. Así se cerró la primera parte de la prórroga. Quince minutos para decidirse la final o… penaltis.

La segunda mitad de la prórroga comenzó con una ocasión de Albiol, que fue invalidada por fuera de juego, y con una salida crucial de Rulli porque se plantaba solo Cavani ante él. El mismo Rulli hizo temblar al Villarreal en la siguiente, pero acabó atrapando el esférico, en una jugada en la que un Rashford al que se había notado el agotamiento, pero no abandonó el campo tal vez pensando Solskjaer en los penaltis, aunque sí cambio a Pogba, otro especialista.

En esas pidió el Villarreal mano de Fred, pero este tipo de manos que tanta polémica han creado en España, de rebote y con el brazo sin estar para arriba. Finalmente, desde el VAR se decretó que no había pena máxima y la final siguió adelante con el 1-1 en el marcador y con tan solo 5 minutos para el pitido final. No se movió más el luminoso, a pesar de los intentos del ‘submarino amarillo’ y la final se acabó decidiendo en la lotería que nadie quería.

… y penaltis

El goleador del partido fue el primer lanzador y Gerard Moreno no falló desde los once metros. Empató Juan Mata con un potente disparo ante el que nada pudo hacer Rulli pese a adivinar el lado. Raba tampoco falló y tanto él como Mata habían salido al ser especialistas en la materia, igual que el siguiente. Telles no tembló y ejecutó un penalti prácticamente perfecto para emptar a 2 la serie.

Más incertidumbre hubo con el tercero del Villarreal. De Gea llegó a tocar el lanzamiento de Alcácer, pero el balón acabó entrando. Y de ahí a un Bruno Fernandes que prácticamente calcó el anterior penalti, porque Rulli acertó y llegó a rozar con sus dedos el esférico, pero no lo suficiente como para desviar la trayectoria. Empate a 3.

Alberto Moreno marcó el cuarto. Después de fallar en la prórroga, anotó el mejor penalti de la tanda hasta el momento con un lanzamiento raso a la izquierda de De Gea. Si Moreno firmó el mejor penalti, Rashford demostró sangre fría, espero, aguantó y engañó a Rulli para poner el 4-4.

En el momento de la verdad. Dani Parejo lanzó el quinto para el Villarreal y continuó con la racha de su equipo, batiendo a De Gea con autoridad. Y si Parejo lanzó el quinto, para el United lo hizo Cavani, otro especialista que tampoco falló. Cinco de cinco y más nervios en las gradas y en el verde.

Ni por la derecha ni por la izquierda, Moi Gómez se la jugó al centro e hizo el sexto penalti de la noche para el ‘submarino’. Los nervios se trasladaron a Fred y aunque Rulli volvió a adiviniar, el golpeo del futbolista del Manchester fue tan certero y claro que no pudo llegar el guardameta. 6-6… turno para Albiol ¡y gol del veterano central que firmó una final prácticamente perfecta. Pero James tampoco falló. 7-7.

Coquelin fue el siguiente y se la jugó a la escuadra. Espectacular lanzamiento al angulo y un suspiro de todos los aficionados por la arriesgada del jugador. En ese octavo penalti estuvo la final, con un Rulli que tocó el balón de Shaw, pero en un disparo que acabó entrando para el 8-8. Mario Gaspar hizo el noveno para el Villarreal y Tuanzebe se quitó la presión haciendo lo propio para el 9-9.

El décimo fue para Pau Torres y el central, el deseado, el futuro del fútbol, tampoco falló, igual que Lindelof, aunque otra vez volvió a tocar Rulli. Y con el 10-10, turno para los porteros. De Gea y Rulli, frente a frente. Trallazo de Rulli imparable a la escuadra de De Gea… y la respuesta del internacional español no fue igual. De Gea falló o más bien Rulli acertó para la primera Europa League en la historia del Villarreal. Histórica noche la de Polonia