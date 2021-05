Empresarios dicen que cumplirán con el incremento del 2%, «pese a las consecuencias»

Fuente: paginasiete.bo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, anunció este martes que cumplirán con el incremento del 2% al salario mínimo, tal como dispuso el Gobierno, aunque advirtió que ello traerá consecuencias. Reiteró que no están de acuerdo con la medida.

“Vamos a cumplir la ley, aunque no estemos de acuerdo con ella, creemos que es injusta y que no es oportuna. (…) Las actividades se han reducido en 11%, no hemos vuelto a recuperar ese 11%”, afirmó y advirtió consecuencias como un aumento en el déficit fiscal, el despido de trabajadores y el cierre de algunas empresas..

El 1 de mayo, el presidente Luis Arce anunció el aumento del 2% al salario mínimo nacional. La medida fue asumida en reunión con la Central Obrera Boliviana (COB), con lo que este pago se incrementa de Bs 2.122 a 2.164,44.

Los empresarios deberán pagar este beneficio con el retroactivo desde el mes de enero. Al respecto, el titular de la CEPB señaló la determinación no es justa, cuando el país está en una situación económica crítica. Lamentó que el Gobierno no haya asumido en paralelo medidas para reactivar las fianzas del país.

El sector empresarial, antes de que se aprobara el incremento salarial, anticipó que la medida traerá consecuencias negativas para la economía.