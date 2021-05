En 6 meses el gobierno del MAS solo produjo persecución política, violación de D…

......Ayo Saucedo se hizo conocido recientemente por fracasar como asesor político de Carlos Mesa , en aquella ocasión él mismo confesó: "Mi paso por... la... política, de dos meses, ha sido el mejor fracaso de la historia, he quedado pésimo con Samuel, me he distanciado de Carlos Mesa y Óscar Ortiz me...

readersupportednews.org | 3 hours ago

...terms, from a Frankenstein coalition of right-wing Bolivians of European descent and supporters of former President Carlos Mesa, once a member...

Compartido: 0