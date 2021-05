Jhiery: No sé qué sentir, los fiscales y jueces se robaron siete años de mi vida

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

«El momento que me lo dijeron (que la Fiscalía retiraría la acusación) no sabía qué sentir, por dentro llevo algo que no sé explicar… Me quedé callado, tal vez esperaban que salte de alegría, pero no, no puedo festejar. Los fiscales, en complicidad con los jueces, se robaron siete años de mi vida. Siempre fui inocente, pero me encarcelaron por un capricho», afirmó el médico Jhiery Fernández, en respuesta a una pregunta que le hicieron el jueves varias veces.

La mañana del 20 de mayo, a las 8:58, se alistaba la instalación de la audiencia de inicio de un nuevo juicio en su contra, pero al mismo tiempo, desde Sucre, el fiscal general Juan Lanchipa anunciaba que luego de verificar que no existen pruebas científicas de una supuesta violación contra el bebé de ocho meses Óscar Alexander, se determinó retirar la acusación contra los médicos José Luis Delgadillo, Sandra Madeni y la enfermera Lola Rodríguez, por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, y contra Jhiery Fernández, por violación.

Luego de ese anuncio, la pregunta reiterada en todas las entrevistas que concedió fue: «¿qué sentiste al escuchar esa noticia?». Dio varias respuestas, pero no se mostró conforme con ninguna.

«Siento algo aquí dentro, no sé qué es, pero quiero sacarlo. He sido perseguido desde 2014, los años que estuve en la cárcel nadie me los va a regresar. Hay un desgaste emocional de toda mi familia, el llanto de mis padres, el gasto económico, de mi imagen, yo tenía tantas proyecciones hasta antes de esto», relató Fernández a Página Siete.

Como sus abogados, Mónica Palma y Cristian Alanes, él y sus padres señalan como los principales responsables de su injusto procesamiento y encarcelamiento al exfiscal general Ramiro Guerrero; a los forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Ángel Mora y Cristian Vargas, que dieron el reporte equivocado de la violación; al exfiscal departamental de La Paz Edwin Blanco y a la fiscal Susana Boyán, quienes estuvieron a cargo de la investigación. Asimismo, que fueron cómplices de todo eso los exjueces Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida. Y, además, que tienen pruebas de rodo ello.

Una vez que se suspendió la audiencia del jueves, debido a que no se notificó a la enfermera Rodríguez, Fernández llamó a sus padres, Norma Sumi y Félix Fernández, quienes viven en Oruro y no pudieron acompañarlo debido al riesgo de volver a contagiarse de coronavirus, el que lograron superar luego de cuatro semanas de internación en enero.

«Mi papá estaba muy contento, me dijo que era una noticia bomba para toda la familia. Mi mamá se puso a llorar, le dije que ya no lo haga, pero decía que era de felicidad. La volví a llamar dos horas después y seguía llorando», relató.

¿Si tuviera en un salón a todos los que acusaron a su hijo, qué les diría?, consultamos a su madre. «Les diría, en especial a los fiscales, que nunca hagan daño. Eso les enseñé a mis hijos, si te hacen daño nunca cobres venganza. No les guardo rencor, ni a la señora Pacajes. Le dije, el día que dictaron la sentencia (27 de marzo de 2018) «¿cómo has hecho daño así a mi hijo, doctorita?» y ella me ha contestado mirando al cielo, «señora no llores, hay un Dios arriba, él se va a encargar de hacer justicia» y ahora, cómo ha hecho el Señor», recordó Sumi.

El padre de Jhiery dijo que al igual que su hijo al escuchar el anuncio de la Fiscalía primero se sintió paralizado, pero luego «el corazón me empezó a latir fuerte, es una gran alegría para mi familia que en estos días hemos tenido varias pérdidas por el virus. Pero ahora yo deseo que mi hijo vea la vida plenamente, sin miedo, que todas las puertas se le abran y logre mejores cosas de las que le robaron», expresó.