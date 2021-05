Menores que fueron atropellados por un militar en El Alto serán sometidos a cirugías

Los menores que se salvaron de morir luego de ser atropellados por una vagoneta del Ministerio de la Presidencia y que era conducida por un militar en estado de ebriedad, reciben atención médica en centros de salud de la ciudad de El Alto y requieren ser intervenidos quirúrgicamente.

La tía de los dos menores más afectados, cuenta que su situación se complica, ya que hay gastos que no pueden cubrir y la madre de los niños debe afrontar sola la atención en el hospital de los menores y el proceso contra el militar que los atropelló.

Las víctimas del hecho deberán ser sometidas a algunas intervenciones quirúrgicas por lo que necesitan ayuda para poder cubrir los gastos médicos.

Por otra parte, familiares de la mujer de 25 años que perdió la vida luego del accidente, cuentan que su bebé de 2 años, llora y busca a su mamá.

El niño encuentra internado debido a las lesiones producto del accidente; sin embargo, no sabe que no la volverá a ver. Los familiares de la víctima exigen justicia para que el responsable no sea liberado.

Los cuatro menores, más Yaneth de 25 años, se encontraban el pasado viernes cerca de las 19:00 horas esperando un bus que los llevaría a Tarija en inmediaciones del aeropuerto de El Alto, fueron atropellados por una vagoneta oficial del Ministerio de la Presidencia que era conducida por un teniente de la Fuerza Aérea en estado de ebriedad, que tenía 1.5 de alcohol en su sangre.

Este domingo, el responsable fue puesto ante un juez en una audiencia de medidas cautelares donde se determinó enviarlo a la cárcel de manera preventiva por seis meses.