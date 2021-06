Alcalde Fernández ratifica que no habrá encapsulamiento el feriado de Corpus Christi

Fuente: Gigavisión

La tarde de este miércoles, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, descartó un encapsulamiento en la urbe cruceña en feriado de Corpus Christi y convocó a los ciudadanos a aprovechar la jornada para vacunarse con las dosis que quedan o en su defecto asistan a realizarse las pruebas Covid-19 que están en los puntos municipales.

El burgomaestre manifestó que la Alcaldía cruceña tiene pruebas disponibles para apoyar a los municipios que no los tengan y también aprovechen el feriado para que sus ciudadanos se hagan las pruebas.

Aseveró que el encapsulamiento no es viable, porque si se habla de ello, la población no querrá salir y no asistirán a los puntos donde se realizan las pruebas del Covid-19.