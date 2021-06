Autoridad de los ayllus del Norte Potosí defiende a su diputado y considera que hubo discriminación

El curaj mallku de los ayllus del Norte Potosí, Sebastián Felipez, salió este miércoles en defensa del diputado Antonio Gabriel Colque, uno de los protagonistas de la pelea registrada en la Asamblea Legislativa, y manifestó que considera como discriminación lo sucedido en el hemiciclo.

“Yo voy a defender siempre a mi representante, a mi diputado, que no peleen así, que no me lo peguen así, porque se ve que además no le han pegado ‘solo a solo’, le han huayqueado”, dijo Felipez en Plaza Murillo.

Dijo que el diputado Colque reaccionó porque consideró que había expresiones discriminatorias contra sus colegas mujeres.

Video: Vea quién comenzó la pelea en el Congreso

Aseguró que, como es representante del Norte Potosí, no lo dejarán solo ni permitirán que se lo toque.

El dirigente manifestó que los ayllus no buscan confrontación y quieren, pero recordó que hubo muertos y heridos de lo que denominó “golpe de Estado”. “Los q’aras, los cuellos blancos nunca quiere dejarnos, siempre nos humillan a la pobre gente campesina”, afirmó.

También sugirió que este tema sea abordado por la Comisión de Ética de la Asamblea, para que se investigue lo sucedido.

En la sesión del martes, en medio de la interpelación al Ministro de Gobierno, el diputado Colque del MAS se agarró a puñetes con el senador Henry Montero de Creemos. También mujeres de ambos bandos se jalaron de los caballos.