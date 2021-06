Cochabamba: Alcaldía halla cientos de tuberías estropeadas en depósito de El Paso y detecta «abuso» en el SEM

La institución de Cochabamba prepara denuncias formales contra exautoridades, con miras a esclarecer las presuntas irregularidades en las compras de varios depósitos con material y productos del municipio. El Secretario de Finanzas aseveró que se destapa «la punta del ovillo».

Fuente: Opinión

El secretario de Finanzas del municipio de Cochabamba, Mauricio Muñoz, reveló hoy que se encontró un depósito en El Paso que alberga cientos de tuberías, presuntamente para trabajos de alcantarillado, «totalmente estropeados». El funcionario mencionó que la compra se habría suscitado en gestiones que, incluso, antecedieron a la de José María Leyes.

“En este depósito, no solo hemos encontrado estas tuberías, que son un montón, también hemos hallado llantas en desuso, desechos, automóviles viejos, casi como un cementerio de autos. Es como un escondite, que no pertenece oficialmente a la Alcaldía. No sabemos exactamente quién es el dueño”, contó Muñoz en Buena Noche, de OPINIÓN.

Dijo que lo referente a este depósito encontrado en El Paso, con materiales que le pertenecen a la Alcaldía cochabambina, pero que curiosamente se han hallado en un lugar ajeno a sus dominios, data de la gestión en la que se desempeñó Edwin Castellanos.

Muñoz amplió: “En este terreno, que es como un lote abierto, estaban abarrotados los tubos, uno encima del otro, en la tierra, sin ningún cuidado. Hemos ido con un experto y nos informa que ya no sirven, es decir compraron un montón de tubos, los guardaron ahí durante años y ahora ya no sirven. Es lamentable cómo administraron los recursos en otras gestiones”.

Hoy por la mañana, Muñoz informó sobre el hallazgo de dos depósitos, uno en el colegio Modelo del Norte, mismo que no pertenece a la Alcaldía, y otro en la piscina municipal del Estadio, en donde, ambos, se encontraban abarrotados de varios productos no esenciales. En el primer depósito se encontraron cientos de botes de pintura, algunos a punto de caducar, mientras que en el segundo se evidenciaron decenas de trofeos y material deportivo con el nombre del exalcalde José María Leyes.