Con inversión del BID Lab, la startup boliviana Ultra alcanza valoración récord de $us 21 millones

Fuente: paginasiete.bo

Buscando acelerar la inclusión social, a través del acceso a crédito competitivo, BID Lab (laboratorio de innovación) del Banco Interamericano de Desarrollo ha impulsado una ronda de inversión de $us 1.1 millones en la startup boliviana Ultra. Este proceso de inversión alcanzó la calificación de 9.7/10, dentro de la escala de medición operativa y de gestión del BID Lab, posicionando a Ultra en el top 2% de las mejores iniciativas evaluadas por el laboratorio de innovación en la región.

Como resultado de este proceso, Ultra ha alcanzado una valoración de $us 21 millones y mantiene el título de startup boliviana con mayor valoración a la fecha. La inversión permitirá incrementar su capacidad operativa y acelerar el desarrollo de tecnología e inteligencia artificial para procesar créditos digitales enfocados en usuarios que hoy carecen de acceso a financiamiento, además de consolidar su presencia en el mercado local y expandir su operación a otros países de la región. Esta inversión y su alto potencial de escalabilidad posicionan a la startup boliviana como candidata para alcanzar la valoración de mil millones de dólares y convertirse en el primer “unicornio” del país.

Ultra inició su trayectoria en el año 2015 con el portal inmobiliario UltraCasas, para luego incursionar en el mundo Fintech a través de UltraCreditos, donde hoy aprueba mensualmente más de 150 créditos de manera 100% digital, superando los $us 1.5 millones en cartera cada mes. Gracias a esta nueva inversión,

Ultra proyecta aprobar hasta 1,000 créditos mensuales, alcanzando una cartera anual que sobrepase los $us 100 millones. Este logro será posible gracias a su tecnología desarrollada y permitirá la inclusión de miles de personas que antes no podían acceder a un crédito.

La inversión del BID Lab no es la primera recibida por Ultra.

En el año 2018 la startup recibió $us 440 mil en su primera ronda de inversión y el 2019 sumaron en una segunda ronda otros $us 520 mil adicionales, ambas siendo las inversiones más altas realizadas en una startup boliviana hasta ese momento. El capital obtenido permitió a Ultra revolucionar los mercados de Proptech y Fintech en el país y continuar su camino en la innovación y disrupción tecnológica.

Con esta tercera ronda de inversión, Ultra aspira a ser disruptivo en la otorgación de créditos dirigidos a usuarios actualmente desatendidos, a través de tecnología, inteligencia artificial e innovación.

De acuerdo al Reporte de Inclusión Financiera de ASFI al 2019, solamente el 28% de la población adulta en Bolivia ha accedido a un crédito del sistema financiero tradicional y, según el portal statista.com, la penetración del crédito en Bolivia al 2019 alcanza $us 2,100 per cápita, niveles bajos en comparación a países vecinos como Chile con $us 13,300 per cápita o Estados Unidos con $us 53,000 per cápita. Alcanzar los niveles de Chile representaría una inyección a la economía boliviana de más de $us 30 mil millones anuales, a través de créditos competitivos, para fomentar la producción, consumo y crecimiento de nuestra economía. Más importante aún, dichos créditos otorgarán a los bolivianos acceso a beneficios y oportunidades como son una vivienda, educación, salud, capital de trabajo, entretenimiento, entre otros.

Acerca de los fundadores de la startup:

Carlos Jordan: CEO & Co-founder: Ingeniero Civil certificado como Lean Six Sigma Black Belt. Graduado con honores de la Universidad de Texas gracias a seis becas de excelencia y alcanzando el top 2% de los estudiantes. Lideró proyectos de productividad, a través de análisis estadístico, para la empresa constructora #1 de EEUU en proyectos de gas y minería en EEUU, Chile y Perú, sobrepasando los $us 30 m en ahorros.

Camilo Eid: COO & Co-founder: Ingeniero en Sistemas Computacionales, tiene décadas de experiencia en consultoría, desarrollo de software y proyectos de transformación digital para el sector privado y gobierno en países como Bolivia, Francia y México, entre otros.

Jaime Prado: CFO & Co-founder: Graduado en Finanzas y Estrategia en Sciences.Po (Paris), Jaime fue honrado con la Beca de Excelencia del Gobierno francés. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en finanzas corporativas, trabajando en instituciones financieras y multinacionales de primer nivel en Europa y Latinoamérica, con un enfoque en gestión financiera, financiamientos estructurados y M&A.

Esteban Eid: CTO & Co-founder: Ingeniero de Software con más de 20 años de experiencia en el diseño estratégico de productos tecnológicos y dirección de equipos de desarrollo de software para empresas establecidas en Francia, España, Alemania, Estados Unidos y otros países de la región en sectores como banca, seguros, energía y retail.