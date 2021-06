Diputada Nayar critica los ‘beneficios’ que reciben los familiares del expresidente Evo Morales

La parlamentaria asegura, que no es la primera vez que la familia del expresidente Evo Morales se beneficia con el Gobierno Nacional.

Fuente: Luisa Nayar

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, criticó que la hija del expresidente Evo Morales, Evaliz Morales, se haya vacunado contra el coronavirus, «pisoteando» el plan de vacunación masiva que lleva adelante el Ministerio de Salud.

La parlamentaria, dijo que no es primera vez que los familiares del expresidente Morales, se benefician con esta clase de acciones y se ve reflejado con la madre de Evaliz, quien fue enviada a trabajar en la embajada de Bolivia en Ecuador y ahora existe esta situación a la que Nayar calificó de indignante. Asimismo cuestionó que las autoridades no tomen cartas en el asunto, ya que se tiene que dar prioridad a las personas de la tercera edad y a los ciudadanos más necesitados y no a gente partidaria al MAS.

«Mientras la hija de Morales se vacuna por privilegios partidarios, los ancianitos y ciudadanos de a pie, duermen afuera de los centros de vacunación peregrinando por las vacunas«, posteó Nayar.

¿Dónde están Arce y el Ministro de Salud para responder sobre este tema?