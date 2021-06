Gobierno abre puertas para que municipios y gobernaciones importen vacunas y descarta venta

El acuerdo que firmaron al menos seis municipios con el Gobierno para la importación directa de vacunas será utilizado para que los otros gobiernos subnacionales que así lo deseen puedan inmunizar a sus poblaciones. El Gobierno descartó cualquier posibilidad de venta de las vacunas que se vayan a importar.

“El acuerdo vale para todos, no solo los que firmaron el acta de la reunión”, graficó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien luego explicó que el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) que establece el Decreto 4432 es solo para las compras internas y no rige para las compras directas del exterior.

El Gobierno también se aseguró de que no habrá venta de las vacunas y los que decidan importar no pueden cobrar por la misma, esa es una de las condiciones que puso el ministro de Salud a los alcaldes que llegaron el viernes a La Paz a sostener una reunión sobre este tema y solicitaron que les dejen importar vacunas. El Ejecutivo aceptó con la condición de que no haya venta, que se garantice la cadena de frío y que haya certificación de laboratorio.

Hoy, el Ministerio de Justicia, emitió un comunicado en el que alerta sobre este extremo y afirma que un pedido de esa naturaleza puede mercantilizar el proceso de vacunación que se lleva adelante en el país.

“El petitorio incorpora una serie de demandas que van desde la solicitud para la compra de vacunas por parte de la ‘sociedad civil organizada’ que al parecer es un eufemismo para incorporar a la empresa privada en este proceso, extremo que puede derivar en la mercantilización de la inoculación gratuita y voluntaria”, señala el comunicado de ese despacho.

De hecho, en la última reunión que tuvieron los empresarios, el 7 de mayo de este año, solicitaron al Gobierno que autorice la importación de los inmunizantes, y de ese modo acelerar el proceso de vacunación en el país.

Los empresarios enviaron una carta en ese sentido al Gobierno y hasta el momento no se conoce la respuesta directa. Pero en el acuerdo con municipios queda descartada cualquier posibilidad de que haya una libre importación y venta de vacunas.

Acción Popular

Las bancadas de CC y Creemos, además del Comité Cívico pro Santa Cruz presentaron una acción popular en contra del Gobierno para que libere la posibilidad de importación de vacunas y el Ministerio de Justicia respondió a través de un comunicado.

“La acción popular planteada por Creemos y Comunidad Ciudadana para supuestamente pedir la ‘liberación’ del proceso de adquisición de vacunas es incoherente, insustentable y carente de fundamento”, señala el comunicado de ese ministerio.

El Gobierno cree que esta estrategia obedece a la intención de los opositores de desvirtuar las acusaciones que surgieron contra los jefes de sus partidos sobre los sucesos de 2019.