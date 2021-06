Katherine David dice que nunca apoyó a Evo y que Camacho la bloqueó en WhatsApp

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Desilusionada y humillada por el Gobernador de Santa Cruz se siente la exsubgobernadora de la provincia Velasco, Katherine David, que duró solo unos días y fue destituida por carta el viernes pasado. La exMiss Bolivia, que tiene siete meses de embarazo, dice que no debió ser esa la forma de su desvinculación, ya que le enviaron una nota en un sobre manila, sin folder, ni copia, después de tres días que se la habían enviado la noche del martes por WhatsApp indicándole que “recapacite”, en lo que ella interpreta fue una presión para que renuncie.

El detonante de su destitución fue su permanencia en un acto en el que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, criticó en público en San Ignacio de Velasco la lucha cívica de los 21 días. Sin embargo, David aseguró que ella no validó con su presencia las palabras del ministro, aclaró que más bien fue parte de las movilizaciones de 2019 en la región chiquitana y afirmó que nunca apoyó a Evo Morales, en alusión a una foto que se hizo viral en las redes sociales en los días de su designación como subgobernadora, en la que aparece junto al expresidente y otra modelo con una polera con un mensaje de campaña.

“Es absurdo que se me vincule por mi presencia en un acto de hace unos diez años cuando yo era modelo y Miss Bolivia. Incluso han adulterado la imagen con Photoshop. Nunca he estado en ningún partido, ni siquiera en Creemos. Sí apoyé la lucha de los 21 días en San Ignacio y luego de eso a Camacho, a quien siempre recibimos con bombos y platillos en mi pueblo, que ahora está decepcionado con él y donde siempre ha tenido muchos votos”, expresó.

La exsubgobernadora narró que fue invitada al acto de Defensa de la Vida en el que estaban el ministro de Defensa y dio bienvenida a todos los visitantes junto alcalde de San Ignacio de Velasco. “La secretaria de Medio Ambiente, Alejandra Sandoval, dice que se levantó y me pidió que nos vamos del acto, pero es falso porque no estaba a mi lado. Incluso chateé con ella para invitarla almorzar a mi casa junto a los cinco miembros de su comitiva. Incluso no fui al almuerzo con el ministro, porque invité a mi casa a concejales y alcaldes de Creemos, como Jorge Vargas, de San Rafael, Tojo Guaristi de Guarayos y otros amigos de la familia. Es más, la secretaria de medio ambiente no fue a mi casa y se volvió en el Hércules con el ministro.

Entonces, le están mintiendo al Gobernador para hacerme quedar mal. No tengo nada que esconder. Estuve en la lucha de los 21 días con muchos chiquitanos. Aquí nos conocemos quiénes somos y nos conocemos las caras”, sostuvo.

Sobre si su presencia en el acto implicaba validar el discurso del ministro, opinó que el hecho de estar sentada ahí como primera autoridad de Velasco no quiere decir que lo avale. “No tengo rencores, ni soy intolerante en esta etapa tan dura que pasamos. Si bien él tiene otra postura y yo otra, no voy a ser descortés y hacer un show”, remarcó, a tiempo de explicar que el Cristo tallado en madera que le entregó a la autoridad fue un regalo de los artesanos de su pueblo, gesto que también se dio con la secretaria de medio ambiente y otros visitantes.

Atribuyó su destitución a una pugna interna entre sectores que quieren mostrar quien manda en San Ignacio y también entre los asesores de Luis Fernando Camacho que lo encapsulan o no lo dejan ver más allá de sus ojos. “El Gobernador ni siquiera fue capaz de llamarme y preguntarme qué pasó. Tampoco me explicó la línea política para saber qué hacer en estas situaciones como la del acto. No me contestó el teléfono nunca, le mandé un mensaje y más bien me terminó bloqueando en WhatsApp. Me llevo un sabor amargo. Nunca me imaginé que la política sea así, ya que tanto se le reclama a la vieja política, pero hay una reencarnación de ella en los nuevos”, expresó.

Katherine David refiere al final que ella fue designada subgobernadora de Velasco para aplacar a sectores en pugna en su región, ya que ella tenía una imagen de neutralidad.

