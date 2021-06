La Alcaldía de Cochabamba manda cartas a laboratorios de vacunas de una sola dosis

Después de que el Gobierno aprobó un decreto para que las regiones puedan adquirir directamente las vacunas contra el Covid–19, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó que ya mandó cartas a diferentes laboratorios extranjeros.

Estos laboratorios producen las vacunas Pfizer, Janssen (de Johnson & Johnson) y Sputnik Light, estas últimas dos de una sola dosis.

“Estoy acudiendo a ver si se puede lograr la donación. Estoy haciendo ambas solicitudes de donación y de compra de vacunas”, indicó Reyes Villa.

Agregó que desde abril, cuando hizo un primer contacto y las vacunas estaban a $us 5 la unidad, ahora subieron, aunque no especificó el monto actual debido a la confidencialidad que piden las empresas.

El Alcalde pidió también al Gobierno que amplíe el grupo etario para acceder a la vacunación hasta los 20 años, ya que la población de 40 años que debe inmunizarse actualmente no está asistiendo a los centros de salud.

“Lo que me preocupa es que la gente no se está vacunando, ojalá el Gobierno pueda cambiar el grupo etario, que no solo sea para gente de 40 años, sino gente de 20 años. Hemos visto fallecimiento de gente joven, entonces ojalá se pueda cambiar”, indicó.

Los centros de salud están habilitados para la población desde 40 años y aún no pueden acudir los menores de esa edad, es por esto que las autoridades piden a la población acuda a la vacunación o que las autoridades en salud amplíen el rango de edad.