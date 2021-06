“No merezco esta humillación”, señala Katherine David que fue cesada como subgobernadora por Luis Fernando Camacho

Fuente: Unitel

Tras hacerse pública la destitución como subgobernadora de la provincia Velasco, Katherine David Céspedes, manifestó sentirse decepcionada de la clase política. El gobernador Luis Fernando Camacho señaló en redes sociales que la decisión se tomó porque validó insultos del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a Santa Cruz cuando estuvo en San Ignacio de Velasco.

Camacho explicó en su cuenta en Facebook que el 8 de junio el ministro Novillo, llegó hasta San Ignacio de Velasco y durante un acto tuvo un “discurso violento y descalificador” al pueblo cruceño. Ante esta situación, la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación decidió retirarse e invitó a hacer lo mismo a Katherine David; sin embargo, según el gobernador no lo hizo.

“Validó con su presencia los insultos del ministro contra los ciudadanos que lucharon por la democracia”, señala parte del post de Camacho.

David Céspedes señaló en una conferencia de prensa que es una falta de respeto lo que ocurrió con su designación y posterior cese de funciones y agregó que falta seriedad.

“Ante las declaraciones del ministro mellando las luchas cívicas, no tengo por qué interpelar a una persona, peor en un acto. No soy una payasa para sacarle la lengua y decirle no estoy de acuerdo con lo que dice, seamos serios”, señaló.

Aseguró que luego de haberse iniciado un cuarto intermedio en este acto, no volvió y tampoco asistió a un almuerzo posterior.

Katherine David Céspedes señaló que la lucha de los 21 días fue de todo el pueblo boliviano y al igual que ella, participó su familia y lamentó que su gestión haya sido tan corta.

“Me voy con la decepción porque en pocos día no me dejaron trabajar”, sostuvo.

La designación de David se realizó a través de una Resolución Departamental del 27 de mayo y había asumido oficialmente el cargo los primeros días de junio; sin embargo, el miércoles 9 fue cesada en su cago.