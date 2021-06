Valverde: La exposición de Iván Lima en la Asamblea defendiendo el fraude electoral fue grotesca

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Grotesca exposición del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, defendiendo el fraude, exigiendo que le demuestren con pruebas, como si la OEA no hubiera hecho un trabajo muy claro.

¿La OEA se aprovechó de la ingenuidad de Morales?, eso dijo!!!, patético. Morales acordó la auditoría, reconoció el fraude y llamó a otras elecciones. No se puede hacer tan mal la defensa. El ministro no funcionó para arreglar el sistema judicial del país y no sirve para defender al expresidente Evo Morales. El doctor Lima a la política y a la administración de justicia, no tiene la más mínima idea, tiene una supina ignorancia. ¿Seguirá de ministro?

Dice que llevarán el informe de la OEA ante los organismos internacionales para denuncia a Luis Almagro, entonces Lima está reconociendo y dando validez el informe. Está claro que para Iván Lima, Evo Morales es un ingenuo y es un pelotudo»