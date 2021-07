Boris Johnson y su esposa Carrie Symonds esperan su segundo bebé

La mujer de 33 años dio a conocer la noticia este sábado en su cuenta de Instagram. También reveló que a principios de año sufrió un aborto espontáneo

El primer ministro británico, Boris Johnson, y su esposa Carrie Symonds llegan a un colegio electoral de Westminster para votar, en Londres, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2021. REUTERS / Henry Nicholls





Carrie Symonds, la esposa del primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que está embarazada de su segundo hijo con el mandatario.

Symonds, de 33 años, dio a conocer la noticia este sábado en su cuenta de Instagram. El nacimiento del bebé está previsto para diciembre.

La esposa del jefe de Gobierno británico reveló también que sufrió un aborto espontáneo a principios de este año que la dejó “desconsolada”.

Carrie Symonds en el número 10 de Downing Street. Londres, Reino Unido, 14 de mayo de 2020. REUTERS / Henry Nicholls / Foto de archivo

En un mensaje a sus seguidores, escribió: “A principios de año, tuve un aborto espontáneo que me dejó el corazón roto. Me siento increíblemente bendecida por estar embarazada de nuevo, pero también me he sentido como una bolsa de nervios”.

“Los problemas de fertilidad pueden ser realmente difíciles para muchas personas, especialmente cuando en plataformas como Instagram puede parecer que todo va bien”, continuó.

“Me resultó realmente reconfortante escuchar a personas que también habían experimentado una pérdida, así que espero que, de alguna manera, compartir esto pueda ayudar a otros también”, finalizó Symonds.

REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

Ella y Johnson, de 57 años, dieron la bienvenida a su primer bebé, Wilfred, a finales de abril del año pasado.

Los periódicos The Mail on Sunday y The Sun revelaron en mayo pasado que la pareja se casó en secreto en la Catedral de Westminster con la presencia de un grupo reducido de amigos y familiares.

Según The Sun, ni siquiera los altos cargos de Downing Street estaban al tanto de la boda e incluso se habían remitido tarjetas para que los invitados reservaran la fecha del 30 de julio de 2022.

El primer ministro británico, Boris Johnson, con su esposa Carrie Symonds en Londres, Gran Bretaña, el 8 de noviembre de 2020. Chris Jackson / Pool vía REUTERS

Alrededor de 30 personas asistieron a la ceremonia -el máximo permitido en aquel momento por las reglas del coronavirus- en el centro de Londres, después de haber sido invitados a último minuto, de acuerdo a Mail on Sunday. La pareja se comprometió en diciembre de 2019.

Johnson se convirtió el el segundo primer ministro británico que se casa durante su mandato, y el primero en casi dos siglos, luego de Robert Jenkinson en 1822. Además, se trata de su tercer matrimonio. El político conservador tuvo cuatro hijos con su anterior esposa, la abogada Marina Wheeler, antes de separarse en 2018. La pareja no finalizó su divorcio hasta el pasado noviembre.

Además, según medios británicos, Johnson también tiene una hija producto de otro romance.