Covid: Salud confirma presencia en Bolivia de 3 nuevas variantes y descarta 2

Una nueva variante del SARS-CoV-2 (COVID-19) fue confirmada en Bolivia con lo que suman tres y se descarta la presencia de otras dos.

Según el informe del Ministerio de Salud, la andina o peruana, también conocida como Lambda está en el país desde agosto de 2020, es decir que circuló desde la segunda ola y su influencia fue del 5% en el aumento de los casos.

Para los expertos esta variante, que se encuentra en La Paz, no es motivo de preocupación y descartó que pueda generar una cuarta ola.

El virus fue detectado en una investigación del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Investigaciones Químicas, el Instituto de Seladis y el Hospital San Pedro Claver de Sucre. Desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), los científicos, a través de un informe, alertaron que pueda ocasionar un “nuevo brote”.

LA SITUACIÓN

En Bolivia se confirmó la presencia de la variante brasileña, británica y andina, no así de la hindú y la delta.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, citado por ABI, descartó que esta nueva variante sea letal o altamente contagiosa, y menos que solo ella provoque una cuarta ola como circulan algunas versiones sin sustento sólido.

“La variante andina o peruana que, evidentemente por razones geográficas ya está en el país hace bastante tiempo, no es que nos vaya a generar una nueva ola, las nuevas olas se producen por generación de nuevos susceptibles, por entrar a personas que no habían enfermado o agotaron sus anticuerpos y en esta nueva etapa las personas que no se hayan vacunado serán las que generen nuevas olas”, dijo, citado en un boletín institucional.

Terrazas explicó que la presencia de una nueva ola o brote en su generalidad es por la ausencia de medidas de bioseguridad y la acumulación de personas susceptibles, no por la presencia de variantes.

Añadió que se tiene que entender que se llama variante a una acumulación de mutaciones que tiene el virus lo suficiente para poder tipificarlas.

“Cuando hay demasiadas mutaciones y la variante es demasiado ajena al virus original, ya se puede hablar de cepa, no tenemos nuevas cepas”, aseveró.

VACUNACIÓN

Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó ayer que se habilitaron puntos de vacunación anticovid en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz para los transportistas bolivianos.

Por su parte, la directora de la Escuela Técnica de Salud, Ana María Salguero, detalló que los puntos de vacunación habilitados para ese sector están ubicados en el Hospital del Norte, de la ciudad de El Alto; la Clínica Udabol, en Santa Cruz; y la Escuela Técnica de Salud y el Campo Ferial, en Cochabamba.

«Como ha instruido nuestro hermano Presidente (del Estado Luis Arce), tenemos como función avanzar en lo que es la inmunización (contra el COVID-19) y en este punto especial a los compañeros transportistas», señaló.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Alfredo Saca, recordó que en las fronteras están parados entre 1.500 a 2.000 unidades de camiones de carga por el control que exigen las autoridades de Salud de Chile, ante la pandemia de COVID-19.