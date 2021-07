Defensoría ve con preocupación los focos de conflictividad por tema tierra y advierte falta de atención estatal

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó este viernes que existe preocupación por los focos de conflictividad surgidos por el tema de tierra y territorio, por lo cual instó a dar una solución integral a las organizaciones involucradas.

Señaló que consecuencias como avasallamientos se dan por la falta de una atención estatal a las demandas de sectores.

“Nosotros vemos con preocupación que hay focos de conflictividad. Hemos revisado las demandas de diferentes organizaciones de pueblos indígenas y el tema de tierra territorio nuevamente va saliendo como una de las demandas principales”, dijo Cruz en entrevista con ERBOL.

Actualmente, en varios puntos del país se han generado conflictos en que organizaciones indígenas se pronunciaron en contra de avasallamientos y actividades mineras en sus territorios, mientras que de otros sectores se promueve la distribución de tierras con fines productivos.

Cruz afirmó que una falencia en el Estado actualmente es no poder generar soluciones de carácter integral y equilibrado, que tomen en cuenta aspectos como medio ambiente, agua, tierra, desarrollo rural y minería.

Señaló que los avasallamientos son “parte de la conflictividad que está generando la falta o la ausencia de atención estatal a estas demandas”.

“En la mayoría de los conflictos donde ya existen avasallamientos, una de las partes ha presentado a alguna institución del Estad alguna solicitud o alguna demanda o alguna denuncia y éstas generalmente no son atendidas. A eso me refiero con la necesidad no sólo de presencia estatal, sino de respuesta Estatal, pero esa respuesta Estatal no puede ser sectorizada tiene que es una respuesta integral”, sostuvo la Defensora.

Para resolver las demandas en el tema de tierra y territorio, Cruz señaló que la Asamblea Constituyente ha sido muy sabia al entregar competencias especificas al nivel central del Estado y afirmó que esa instancia tiene que ser la que resuelva.