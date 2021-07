Dirección Nacional de Epidemiología recomienda no volver a clases presenciales en esta gestión

Fuente: El Deber Jesus Reynaldo Alanoca Paco

La Dirección Nacional de Epidemiología recomendó este viernes no volver a clases presenciales en lo que resta de la gestión, debido al riesgo que persiste ante nuevos contagios masivos con Covid-19.

El titular de esa instancia, Freddy Armijo, fue muy tajante y adelantó que recién en agosto, evaluando el alcance de la vacunación, se podrá perfilar acciones para asumir en la próxima gestión en relación a las labores educativas.

“La opinión nuestra es que, si bien estamos en una desescalada, no hay condiciones para reiniciar las clases presenciales, desde luego, las clases no presenciales se pueden continuar, pero el consejo nuestro es que no se reinicien las clases presenciales, no puede haber presencia de muchas personas ni en labores escolares ni en otras actividades”, afirmó.

Dijo que “lo prudente, yo diría, es que en toda esta gestión que nos toca vivir” no haya labores escolares presenciales, porque debe persistir la alerta ante nuevas olas de la pandemia, aunque destacó que casi sumamos cinco semanas de desescalada.

“Vivimos cuatro semanas de desescalada, mañana sabremos si son cinco, pero ahí no termina, a finales de agosto se anuncia una cobertura más amplia de vacunación con los ocho millones de vacunas que llegarán, pero eso nos dará luces para ver qué hacer en adelante para la apertura de las labores escolares para el próximo año, pero este año no aconsejamos”, recalcó en entrevista con radio Erbol.

Algunos establecimientos, sobre todo del área rural, iniciarán este lunes labores de forma semipresencial y desde el Ministerio de Educación se comunicó que las capitales continuarán de forma virtual, por la gran aglomeración que implicaría volver a las aulas.