Dirigente se salvó de la tragedia por un sello y recibió pedidos de auxilio: «Me han llamado, tengo los audios»

Debía abordar el bus para viajar a Punilla, pero se olvidó su sello y volvió a su casa para recogerlo



Los restos del bus y algunas pertenencias de las víctimas.



D.Villaciencio/CORREO DEL SUR

Fuente: correodelsur.com

Entre los pasajeros que iban a bordo del bus que se embarrancó el lunes en Chataquila formaban parte de la Centralía de Potolo y viajaban a Punilla para una reunión sobre el avance de los proyectos para su sector.

Luis Chavarría, dirigente campesino de la centralía de Potolo, contó que habló con uno de los dirigentes que viajaba en el bus. “Me ha llamado, tengo los audios, me ha pedido auxilio y seguramente por ese motivo ha podido fallecer”, relató el lunes en el lugar del accidente.

Recordó que él debía abordar el bus para viajar a Punilla, pero se olvidó su sello y volvió a su casa para recogerlo.

“Yo también estuve viniendo, pero me olvidé mi sello y me he quedado en mi casa, al salir de mi casa, ya no había el bus, había partido. Mi hermana apareció ahí, se subió y se vino”, comentó el dirigente.

Según la lista de fallecidos y heridos, uno de los dirigentes que mencionó Chavarría falleció, otro se recupera en el hospital Santa Bárbara, así como su hermana.