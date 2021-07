Entre lo absurdo de la ignorancia y lo folclórico de una presidencia: Una eclosión social peligrosa

Nuestro país lastimosamente es uno MAS de los que tienen leyes, pero no tiene justicia que sepa interpretarlas, o sea, aquel poder judicial que dice existir es completamente un apéndice coercitivo del gobierno central.

Pero también, somos un país, donde la protesta saca a relucir lo más salvaje de un pueblo inculto, ignorante, indomable, resentido, traidor, sumiso e intratable. Que, de una manera perversa, fue adoctrinado por mentes maquiavélicas masistas y un presidente atorrante como Morales durante 14 años, a odiar a los: empresarios, gringos, judíos, cambas, kharas y a todo aquel que piense diferente.

Entendemos las protestas, hay que admitirlas, entra dentro del juego democrático, pero lo que es inaceptable es la destrucción. La gente puede protestar, pero no echar por tierra un destino turístico reconocido a nivel internacional. No es cuestión de avasallar porque les da la gana, o porque el gobierno no tiene las ganas de resguardar la inversión privada por el solo hecho de que representa a capitalistas que generan empleos y riquezas a los lugareños.

Lo que sucedió en el Salar de Uyuni es una clara muestra de lo que estamos comentando. Una inversión privada, adecuada para recibir a turistas internacionales que beneficiarían a la región de una manera expectable, es completamente destruida e inhabilitada por un tema de límites territoriales entre dos departamentos, que comparten esta zona. ¿Y la Policía? Bien gracias, es absurdo leer: “El comandante departamental de Policía de Potosí, Juan Carlos Alarcón, informó a Página Siete que desplegaron policías al sector para evitar enfrentamientos. El coronel dijo que fueron incendiados dos domos. Más tarde, el periodista de Radio Fides Dante Gallardo confirmó cuatro domos quemados” Insólito, desplegaron efectivos para evitar enfrentamientos, pero para nada evitar la destrucción de los Domos.

Este hecho nos debe llamar la atención y alertarnos como ciudadanos originarios de un departamento. Los derechos de tierra y territorio se están yendo por la vía de la fuerza, por la justicia regional de usos y costumbres. Los potosinos (aquellos que participaron de este hecho lamentable), fuera de lo salvajes que demostraron ser en la destrucción de un bien privado, le dijeron a los orureños y a los bolivianos, que sus territorios se respetan, que no hay gobierno que les vaya a quitar sus derechos y que la única manera de resolver este tema, es enfrentando el problema en el lugar de los hechos y echando fuera de su territorio a los avasalladores.

¿Preocupante? ¡Sí!! Santa Cruz enfrenta actualmente un problema serio de avasallamiento en la Chiquitania y en otros municipios del departamento: los interculturales avasallan las tierras de los indígenas orientales; la gente del occidente quiere avasallar tierras trabajadas de empresarios cruceños que aportan a la seguridad alimentaria y que generan riqueza con empleos; quieren utilizar sus entes gubernamentales utilizando sus propias interpretaciones legales y no así la jurisprudencia existente en la historia legal existente; solo en Santa Cruz amenazan con utilizar la fuerza pública como guardaespaldas de los avasalladores; el gobierno central a través de la presidencia y sus ministros, utilizan el poder para defenestrar a nuestra región oriental queriendo hacer lo que les da la gana… Lo que está generando un rechazo colectivo de los cruceños que dicen: !Esto no puede continuar así!!

El pedófilo de Evo Morales y su obediente “khara sumiso”, presidente Arce, lanzan dardos de guerra que no hay que dejarlos en la nebulosa, ya que “guerra avisada no mata cambas” diciendo lo siguiente:

El presidente de Bolivia cree “que hay intentos de la derecha que pretenden administrar las tierras fiscales para devolverlas a las oligarquías, como en tiempos del feudalismo”. Así también: Morales: “Defenderemos democrática y pacíficamente la política de distribución de tierras; “La política de distribución de tierras fiscales es una atribución del Gobierno Nacional lograda en la Constitución como patrimonio del pueblo y la defenderemos democrática y pacíficamente como defenderemos al hermano @LuchoXBolivia (presidente Luis Arce) y a nuestra revolución democrática y cultural”, expresó Morales a través de su cuenta en Twitter.”

Y cuando el presidente, Luis Arce, asegura que “la derecha” quiere reactivar la “media luna” para convulsionar el país, lo único que podemos interpretar es que las amenazas y el chantaje quieren volver a recuperar terreno.

Evo habla de su “revolución democrática y cultural” olvidándose de la “revolución ciudadana en contra del fraude y de la corrupción” que lo hizo renunciar a su presidencia. Si de revolucionarios se trata, en el oriente boliviano también existe esa cultura. Y lo de la media luna presidente, creo que está completamente equivocado, existe un país completo en contra suyo y de Evo (6 gobernaciones y 8 municipios de capitales importantes a nivel nacional que significa el 73 % de la población boliviana y el 58 % que voto en contra del MAS en las subnacionales).

Es mejor comenzar arreglar los pormenores ahora, ya que el censo que se llevará a cabo el próximo año, será fundamental para los distintos departamentos. Ya que además de determinar aspectos como la redistribución de recursos a gobernaciones y municipios como también el margen de representación política en el parlamento de cara a los comicios de 2025, conllevará serios enfrentamientos políticos y regionales.

Bolivia está al borde de una eclosión social de enormes consecuencias. Potosí y Oruro enfrentados; Santa Cruz en emergencia ante los avasalladores de tierras motivados por el gobierno; Cochabamba reclama la persecución y maltrato físico de parte de las autoridades nacionales y policiales de uno de sus ciudadanos; La ciudadanía estafada por un corrupto manejo administrativo de las vacunas rusas; bolivianos en general, emputados por el manejo de una justicia comprada afín al poder político; Una economía en crisis; Reservas Internacionales por los suelos; La falta de empleos; Un sistema educativo abocado a dar ítems a sus correligionarios de partido, en lugar de darle soluciones a los estudiantes y padres de familia; Un sistema sanitario sin un programa adecuado para combatir la pandemia; Un presidente folclórico que se presta a los intereses de un delincuente, pedófilo y narco expresidente, etc.