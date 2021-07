«Es una mujer encantadora»: Raúl Araiza confirmó su nuevo romance

Desde hace varias semanas, se difundieron rumores sobre la nueva pareja del actor que da vida al personaje de Luis Vázquez en “La Desalmada”

Raúl Araiza confirmó que mantiene una relación con la actriz colombiana Margarita Vega (Foto: Instagram/ @negroaraiza)





Luego de haber causado múltiples especulaciones por parte de periodistas especializados en farándula, Raúl Araiza habló recientemente sobre su nuevo romance ante las cámaras y micrófonos de algunos reporteros en las afueras de Televisa San Ángel. A inicios del mes de julio, Alex Kaffie aseguró que el conductor de Hoy inició un romance con la colombiana Margarita Vega, lo cual fue confirmado por “El Negro” en el encuentro que sostuvo con la prensa.

Y es que en su columna Sin Lisonja, Kaffie aseguró que, en cuanto el actor de 56 años terminó su relación con María Amelia Aguilar, casi inmediatamente comenzó a entablar comunicación con la actriz de origen colombiano a través de redes sociales y también aseguró que Margarita Vega, que actualmente personifica a la doctora Pamela Pérez en el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, visitó en varias ocasiones a Araiza en los foros de Televisa donde se graba el matutino Hoy.

Sin embargo, el noviazgo entre los actores recientemente fue confirmado amablemente por el conductor, quien aseguró que Margarita Vega “es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba”, expresó Araiza luego de comentar que él “no ve la vida sin amor”, ya que ese sentimiento es parte de estar contento y pleno.

Raúl Araiza aseguró que Margarita Vega es «una mujer encantadora» y confirmo su nuevo romance con la actriz colombiana (Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial)

Asimismo, “El Negro” destacó que parte del buen funcionamiento de su relación con la intérprete colombiana es que ella también se desenvuelve profesionalmente en el mismo ámbito, lo cual facilita el entendimiento y la comprensión dentro del noviazgo. “Aquí si hay comprensión completa de la profesión porque ella ha hecho muchas series y ha hecho muchas cosas en Colombia y luego acá también. Se entiende cuando no se puede ver uno, cuando los llamados te los cambian, etc.”, expresó el también personaje de Luis Vázquez del más reciente estreno de Televisa: La Desalmada, protagonizado por Livia Brito, José Ron y Eduardo Santamarina

Tras su regreso a las telenovelas y tras de no haber participado en melodramas durante más de tres años, Araiza admitió que debido a las largas jornadas de grabación del exitoso melodrama, no ha tenido mucho tiempo para convivir como pareja con Margarita Vega. Sin embargo, el integrante de Miembros al Aire ha utilizado activamente su cuenta oficial de Instagram para comentar las fotografías de la actriz que también apareció en la telenovela mexicana Mi corazón es tuyo y en la producción de Telemundo Sin senos no hay paraíso.

Margarita Vega interpreta a «Pamela Pérez» en «¿Qué le pasa a mi familia?». (Foto: Instagram/ @maravegaoficial)

El pasado mes de marzo, el conductor confirmó la ruptura con María Amelia Aguilar, con quien había mantenido una relación de poco más de un año y aseguró que había sido algo de mutuo acuerdo. La razón por la cual decidieron romper su romance fue que la carga de trabajo de Araiza les impedía verse, por lo que el conductor enfatizó en la importancia de compartir tiempo en pareja durante su encuentro con los medios.

Antes de terminar con Aguilar, la pareja se vio envuelta en una serie de rumores que hablaban de una supuesta infidelidad, teoría que “El Negro” negó. En una entrevista con la revista TV Notas, Araiza apuntó que la razón principal por la que decidieron finalizar el noviazgo fue su trabajo como actor y conductor.